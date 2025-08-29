  • 29.08.2025, 11:36:33
Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße L 4061 in Neusiedl abgeschlossen

Erhöhung der Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - 

Aufgrund der aufgetretenen Schäden (Ausmagerungen, Risse, Setzungen) entsprach die Fahrbahn der Hauptstraße in Neusiedl im Zuge der Landesstraße L 4061 auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst hat sich deshalb entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 4061 von Kilometer 4,55 bis Kilometer 5,83 zu sanieren. Dabei wurde auf einer Gesamtfläche von rund 8.000 Quadratmetern die bestehende Fahrbahn in einer Stärke von drei Zentimetern abgefräst und durch den Einbau einer neuen Deckschicht wiederhergestellt. Die Asphaltarbeiten führte die Firma Granit aus. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 145.000 Euro, wovon etwa 130.000 Euro vom Land Niederösterreich und circa 15.000 Euro von der Gemeinde Waidmannsfeld getragen werden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at

