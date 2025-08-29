Wechsel im Aufsichtsrat der Österreich Werbung

Wien (OTS) -





Susanne Kraus-Winkler , Bundesspartenobfrau für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, und

, Bundesspartenobfrau für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, und Erich Moser , Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, ziehen in den ÖW-Aufsichtsrat ein.

, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, ziehen in den ÖW-Aufsichtsrat ein. Robert Seeber und Mario Pulker legen Aufsichtsrat-Mandate zurück

Im Aufsichtsrat der Österreich Werbung (ÖW) kommt es ab 1. September zu personellen Veränderungen. Susanne Kraus-Winkler, Staatssekretärin a. D. und ehemalige Präsidentin der ÖW, kehrt nach kurzer Pause nun in neuer Funktion zur Österreich Werbung zurück. Zudem zieht mit Erich Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Geschäftsführer des Hotel Restaurant Höldrichsmühle in Hinterbrühl, ein neuer Vertreter in das Gremium ein. Robert Seeber sowie Mario Pulker legen ihre Aufsichtsratsmandate zurück. Die Österreich Werbung dankt ihnen für ihr langjähriges Engagement, ihre umfassende Unterstützung und ihren unermüdlichen Einsatz für den heimischen Tourismus.



Im Aufsichtsrat der Österreich Werbung verbleiben Ulrike Rauch-Keschmann, Sektionschefin für Tourismus im BMWET und Vorsitzende des Aufsichtsrats, sowie Martha Schultz, Vizepräsidentin der WKÖ und stellvertretende Vorsitzende. Ebenfalls weiterhin vertreten sind Petra Bohuslav, kaufmännische Geschäftsführerin der Staatsoper, Hubert Siller vom MCI Innsbruck, Johannes Siter vom Bundesministerium für Finanzen und Martin Winkler, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Verkehrsbüro AG.



Stimmen zur Gremien-Änderung:

Elisabeth Zehetner , Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und Präsidentin der Österreich Werbung: „Ich freue mich sehr, Susanne Kraus-Winkler und Erich Moser im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Beide sind Vollblut-Touristiker mit langjähriger Branchenkenntnis und es ist mir eine Freude, mit ihnen für unsere ÖW zu arbeiten. Gleichzeitig danke ich Mario Pulker und Robert Seeber für ihren Einsatz.“

, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und Präsidentin der Österreich Werbung: „Ich freue mich sehr, Susanne Kraus-Winkler und Erich Moser im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Beide sind Vollblut-Touristiker mit langjähriger Branchenkenntnis und es ist mir eine Freude, mit ihnen für unsere ÖW zu arbeiten. Gleichzeitig danke ich Mario Pulker und Robert Seeber für ihren Einsatz.“ Ulrike Rauch-Keschmann , Sektionschefin für Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und Vorsitzende des ÖW-Aufsichtsrats: „Ein starkes persönliches Engagement ist für die Arbeit im Aufsichtsrat entscheidend. Dafür danke ich auch Robert Seeber und Mario Pulker. Mit Susanne Kraus-Winkler und Erich Moser kommen zwei Persönlichkeiten hinzu, die die Anliegen der Branche bestens kennen und mit ihrer Expertise wertvolle Impulse setzen werden.“

, Sektionschefin für Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und Vorsitzende des ÖW-Aufsichtsrats: „Ein starkes persönliches Engagement ist für die Arbeit im Aufsichtsrat entscheidend. Dafür danke ich auch Robert Seeber und Mario Pulker. Mit Susanne Kraus-Winkler und Erich Moser kommen zwei Persönlichkeiten hinzu, die die Anliegen der Branche bestens kennen und mit ihrer Expertise wertvolle Impulse setzen werden.“ Martha Schultz , Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich und stv. Vorsitzende des ÖW-Aufsichtsrats: „Mein Dank gilt Robert Seeber und Mario Pulker für ihre tatkräftige Unterstützung in den letzten Jahren. Gemeinsam mit den neuen Mitgliedern wollen wir den Innovationsgeist der Branche stärken und die internationale Positionierung des Reiselandes Österreich weiter ausbauen.“

, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich und stv. Vorsitzende des ÖW-Aufsichtsrats: „Mein Dank gilt Robert Seeber und Mario Pulker für ihre tatkräftige Unterstützung in den letzten Jahren. Gemeinsam mit den neuen Mitgliedern wollen wir den Innovationsgeist der Branche stärken und die internationale Positionierung des Reiselandes Österreich weiter ausbauen.“ Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung: „Der Aufsichtsrat ist das zentrale Gremium für unsere strategische Arbeit. Mit Susanne Kraus-Winkler und Erich Moser gewinnen wir zwei starke Stimmen, die das touristische Ökosystem hervorragend kennen. Auf die enge Zusammenarbeit freue ich mich besonders! Mein Dank gilt auch den scheidenden Mitgliedern für die starke Kooperationsbereitschaft in den letzten Jahren.“

Zu Susanne Kraus-Winkler

Susanne Kraus-Winkler zählt zu den profiliertesten Stimmen der österreichischen und europäischen Tourismuswirtschaft. Die Unternehmerin war viele Jahre in leitenden Funktionen in der Hotellerie tätig, unter anderem in der LOISIUM-Gruppe und als Aufsichtsratsvorsitzende von Harry’s Home Hotels. Von 2022 bis 2024 war sie Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft sowie im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Bereits in der Vergangenheit brachte sie als Präsidentin der Österreich Werbung ihr umfassendes Branchen-Know-how ein.

Zu Erich Moser

Erich Moser, geschäftsführender Gesellschafter des in vierter Generation geführten Hotel Restaurant Höldrichsmühle, bringt langjährige Erfahrung in der Hotellerie, im Seminar- und Geschäftstourismus sowie umfassendes Engagement in der Interessensvertretung mit. Er ist seit vielen Jahren in der Wirtschaftskammer Niederösterreich aktiv, seit 2020 deren Vizepräsident, und bekleidet zudem das Amt des Bürgermeisters der Marktgemeinde Hinterbrühl.