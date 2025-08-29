  • 29.08.2025, 11:05:34
MuseumsQuartier: Astrid Peterle wird neue Chefkuratorin des großen Kulturareals

Astrid Peterle wird neue Chefkuratorin des großen Kulturareals
Wien (OTS) - 

Das MuseumsQuartier freut sich bekanntzugeben, dass Astrid Peterle mit 1. Oktober 2025 die kuratorische Leitung im MuseumsQuartier übernimmt und damit Verena Kaspar-Eisert ablöst, die ihre nächste berufliche Aufgabe als Direktorin der Heidi Horten Collection antreten wird.

Astrid Peterle, eine erfahrene Kuratorin und Autorin, ist mit dem MuseumsQuartier bestens vertraut: Seit Juni 2022 leitet sie die kuratorische Abteilung der Kunsthalle Wien. Zuvor war sie von 2010 bis 2022 Kuratorin am Jüdischen Museum Wien, zuletzt als Chefkuratorin. Ihre Ausstellungen und Beiträge zur zeitgenössischen Kunst und Wiener Kulturgeschichte konzentrieren sich auf Performance-Kunst, Choreografie, Film, Fotografie und feministische Kunstpraxis.

Bettina Leidl, Direktorin des MQ: „Wir freuen uns sehr, Astrid Peterle als versierte Ausstellungskuratorin für das Kunstareal gewonnen zu haben. Sie ist perfekt geeignet, Kunstprojekte und künstlerische Praxen im MQ weiterzuentwickeln. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr.

Verena Kaspar-Eisert gratuliere ich herzlichst zu ihrem verdienten Karriereschritt. In unserer über zehn Jahre währenden Zusammenarbeit – die 2014 im Kunst Haus Wien ihren Anfang nahm – konnten wir nicht nur großartige Ausstellungsprojekte erfolgreich umsetzen. Auch die gemeinsame Passion, Nachhaltigkeitsthemen mittels Kunst und Kultur Menschen näher zu bringen und sie für neue Sichtweisen zu begeistern, hat unsere Zusammenarbeit ungemein bereichert. Ich wünsche Verena Kaspar-Eisert viel Erfolg und großartige Jahre als Direktorin der Heidi Horten Collection.

Rückfragen & Kontakt

MuseumsQuartier Wien
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 523 5881 – 1713
E-Mail: presse@mqw.at
Website: https://www.mqw.at/presse

