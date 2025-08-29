  • 29.08.2025, 11:03:02
Hisense führt den globalen Markt für Großbildfernseher an und ist Vorreiter bei RGB-MiniLED der nächsten Generation im Vorfeld der IFA 202

Hisense, eine führende globale Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, baut seine Führungsposition im Bereich der Premium-Display-Technologie weiter aus. Laut den neuesten Halbjahresdaten von Omdia belegte Hisense im ersten Halbjahr 2025 weltweit den ersten Platz bei den Auslieferungen von Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr und erreichte einen beeindruckenden weltweiten Marktanteil von 58,0 %. Dieser Meilenstein unterstreicht die langfristigen Investitionen von Hisense in Innovationen im Bereich Großbildschirme und seine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Home Entertainment.

Als Innovator an der Spitze der Display-Technologie bereitet sich Hisense darauf vor, sein nächstes Kapitel zu enthüllen – RGB-MiniLED. Aufbauend auf jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit liefert diese bahnbrechende Technologie reinere Farben, ultrahohe Helligkeit und präzisen Kontrast und erreicht eine 100-prozentige Abdeckung des BT.2020-Farbraums für wirklich naturgetreue Bilder. Hisense gilt als Urheber der RGB-MiniLED-Technologie und setzt mit weltweiten Premieren wie dem 116-Zoll-RGB-MiniLED-Fernseher, dem größten seiner Art, weiterhin Maßstäbe in der Branche. Damit bietet das Unternehmen seinem Publikum ein bisher unerreichtes Maß an Größe und Kinoerlebnis. Über die technische Leistung hinaus wurde RGB-MiniLED entwickelt, um den Nutzern ein realistischeres Erlebnis zu bieten und jeden Moment zum Anschauen zu einem emotional fesselnden Erlebnis zu machen.

Diese Innovationen werden auf der IFA 2025 in Berlin im Mittelpunkt stehen. Hisense veranstaltet am 5. September 2025 von 11 bis 12 Uhr auf der IFA Innovation Stage im City Cube Berlin (Untergeschoss) eine Medienveranstaltung unter dem Motto „Own the Moment". Bei dieser Veranstaltung wird Hisense seine neuesten Durchbrüche in den Bereichen Display-Technologie und KI-gestützte Haushaltsgeräte vorstellen und eine ganzheitliche Vision für die Zukunft des vernetzten und intelligenten Wohnens präsentieren.

Besucher können vom 5. bis 9. September (9:30 bis 18:00 Uhr) in Halle 23a der Messe Berlin das gesamte Portfolio an hochwertigen Bildschirm- und Smart-Home-Lösungen von Hisense erleben.

Mit seinem kontinuierlichen Engagement für Innovation und Kundenerfahrung möchte Hisense ein globales Publikum dazu inspirieren, neue Möglichkeiten zu nutzen und selbstbewusst den Moment zu genießen.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023 bis 1. Halbjahr 2025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

