Terminaviso: PK „Waldzustand 2025 und Maßnahmen zur klimafreundlichen Waldverjüngung“

Wien (OTS) - 

Forstwirtschaftsminister Norbert Totschnig, die steirische Landesrätin für Land- und Forstwirtschaft Simone Schmiedtbauer und der Leiter des Bundesforschungszentrums für Wald, DI Dr. Peter Mayer, laden ein zur Pressekonferenz zum Thema „Waldzustand 2025 und aktive Maßnahmen zur klimafreundlichen Waldverjüngung“

Wann: Montag, 01.09.2025, 10:30 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bis Montagfrüh, 01.09.2025, unter presse@bmluk.gv.at.

