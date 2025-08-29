L 138 Fahrbahnerneuerung im Gemeindegebiet von Pernitz und Muggendorf

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße L 138 wurde „Auf dem Hals“, nördlich von Pernitz, auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern erneuert. Vorab wurden durch die Straßenmeisterei Gutenstein Entwässerungseinrichtungen adaptiert. Anschließend wurde auf einer Gesamtfläche von rund 6.000 Quadratmetern die bestehende Fahrbahn in einer Stärke von fünf bis neun Zentimetern abgefräst. Mit dem Einbau einer sechs Zentimeter starken Tragschicht und einer drei Zentimeter starken Deckschicht wurde die Fahrbahn wiederhergestellt. Die Asphaltarbeiten führte die Firma Granit GmbH aus. Abschließend werden durch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Gutenstein die Bankette den neuen Gegebenheiten angepasst sowie die Bodenmarkierungen aufgebracht. Die Gesamtkosten für diesen Straßenabschnitt von rund 270.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Notwendig wurde das Gesamtprojekt, da aufgrund der aufgetretenen Schäden (Risse, Spurrinnen, Setzungen) die Fahrbahn der Landesstraße L 138 im Bereich „Auf dem Hals“ nördlich von Pernitz auf einer Gesamtlänge von rund 4,5 Kilometern nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach. Deshalb hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 138 von Kilometer 13 bis Kilometer 17,5 in mehreren Abschnitten zu erneuern bzw. zu sanieren. Mit der Sanierung bestehender Entwässerungen und Drainagen begannen die Arbeiten im Jahr 2020. 2021 erfolgte eine Fahrbahnsanierung von Kilometer 13 bis Kilometer 13,8 – auf einem Teilbereich von rund 400 Metern konnte in diesem Abschnitt die Verkehrssicherheit durch die Verlegung der Straße um zwei Meter in Richtung Hang maßgeblich erhöht werden. Nach einjähriger Pause wurden die Arbeiten 2023 wiederaufgenommen und der Abschnitt von Kilometer 13,8 bis Kilometer 14,8 saniert. 2024 erfolgten die Arbeiten für den Abschnitt von Kilometer 14,8 bis Kilometer 16,4. Mit der diesjährigen Fahrbahnerneuerung von Kilometer 16,4 bis Kilometer 17,5 kann die Fahrbahnerneuerung der L 138 „Auf dem Hals“ nunmehr abgeschlossen werden.

Nähere Informationen erhalten Sie beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141 (Gerhard Fichtinger) oder per E-Mail an gerhard.fichtinger@noel.gv.at