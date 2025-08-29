Novak/Kaup-Hasler: Otto Wagner Areal – Kreative Zwischennutzungen beleben historische Pavillons vor der Sanierung

Wien (OTS) -

Am Otto Wagner Areal (OWA) in Penzing entstehen neue kreative Zwischennutzungen, die Ressourcen schonen, Leerstand vermeiden und leistbaren Raum für Wiens Kreative schaffen. Auf insgesamt rund 4.000 m² werden zwei Initiativen aktiv. Das Kollektiv WEST eröffnet im historischen Direktionsgebäude („Pavillon C“) rund sechzig Studios, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume. Der Wiener Kulturverein Kollektiv Kaorle übersiedelt in den Pavillon 21 und entwickelt dort einen Ort für Experimente, kollektive Strukturen und gelebte Kulturarbeit. Die Aktivierung wurde durch Kreative Räume Wien im Auftrag der Stadt Wien initiiert und begleitet. „Mit der kreativen Zwischennutzung des Otto Wagner Areals schaffen wir leistbaren Raum für Wiens Kulturschaffende und stärken zudem auch den Wirtschaftsstandort durch ressourcenschonende Innovation, neue Wertschöpfung und die nachhaltige Belebung urbaner Potenziale.“, betont Finanzstadträtin Barbara Novak. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler ergänzt: „Dank der Zwischennutzungen am Otto Wagner Areal entstehen Freiräume, in denen künstlerisches Arbeiten sichtbar wird und Menschen unmittelbar teilhaben können. So wird historische Architektur in einen lebendigen Kulturort verwandelt, der Kreativität, Vielfalt und Austausch fördert.“

Vom „Lemoniberg“ zum Kulturstandort

Mit den neuen Nutzer:innen setzt sich die Belebung der denkmalgeschützten Pavillons fort. Schon jetzt sind Institutionen wie das Volkskundemuseum während seiner Generalsanierung am Areal vertreten. Auch die internationale Kunstmesse Parallel Vienna wird von 10. bis 14. September 2025 erneut im OWA stattfinden. Zwischennutzungen machen die Transformation des ehemaligen Spitalsareals bereits heute sichtbar und erlebbar. Unterhalb der prominenten Otto-Wagner-Kirche, im Volksmund auch „Lemoniberg“ genannt, entstehen so Räume für Kooperation, Kreativität und Innovation.

WEST: Von der Alten WU ins Otto Wagner Areal

Ab September wird das historische Direktionsgebäude zum Standort WEST / OWA. Auf rund 1.550 m² entstehen Ateliers, Studios, Ausstellungsflächen und Räume für Veranstaltungen. Auch der ehemalige Jugendstil-Friseursalon im Erdgeschoß wird künftig für Pop-up-Nutzungen geöffnet. WEST bringt umfassende Erfahrung mit: Bereits zuvor wurden erfolgreiche Zwischennutzungen im Sophienspital und in der Alten WU umgesetzt. Die Zwischennutzung am Althangrund läuft noch bis Jänner 2026. Ab sofort sind Bewerbungen für Studios, Büros, Kooperationen und Veranstaltungen möglich. Erste Gruppenbesichtigungen finden in der zweiten Septemberwoche statt. Weitere Informationen unter www.west-space.at.

„Mit WEST zieht ein zentraler Zwischennutzer in die historische Direktion ein. WEST wird Arbeits- und Veranstaltungsräume eröffnen und so zum wichtigen Knotenpunkt für Initiativen, Kreativschaffende und die interessierte Öffentlichkeit“, erklärt Manuela Moser-Ritzinger von der Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH.

Kreative Räume Wien als Kompetenzstelle für Zwischennutzungen

Die Zwischennutzung des Direktionsgebäudes wurde von Kreative Räume Wien im Auftrag der Stadt Wien initiiert. Als Kompetenzstelle für Leerstandsaktivierung berät und begleitet das Büro Eigentümer:innen, Entwickler:innen sowie Raumsuchende aus Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft. Ziel ist es, bestehende Raumressourcen effizient und nachhaltig zu nutzen, Leerstand zu vermeiden und dadurch neue Räume für kreative Arbeit und Ko-Kreation zu schaffen.

„Wir freuen uns sehr, dass mit WEST und Kollektiv Kaorle zwei erfahrene Initiativen das Areal bereichern. Zwischennutzungen sind ein wichtiges Instrument, um Gebäude in der Übergangszeit sinnvoll und kreativ zu beleben und dabei neue Allianzen zwischen Kultur, Stadtentwicklung und Gesellschaft zu knüpfen“, betont Uli Fries von Kreative Räume Wien.

Otto Wagner Areal: Zukunft für Bildung, Kultur und Wissenschaft

Vor fast 120 Jahren schuf Otto Wagner ein einzigartiges Jugendstil-Ensemble. Nach mehr als einem Jahrhundert klinischer Nutzung entwickelt die Stadt Wien das Areal nun zu einem Standort für Bildung, Kultur, Wissenschaft und Forschung weiter. Mit der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) als künftiger Ankernutzerin wird diese Transformation langfristig gestärkt. Die Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH zeigt, wie die Potenziale des Quartiers bereits in der Übergangszeit aktiviert werden können. Zwischennutzungen wie jene von WEST / OWA und Kollektiv Kaorle leisten dabei einen wichtigen Beitrag, das Areal für die Öffentlichkeit zu öffnen und neue Perspektiven zu ermöglichen.