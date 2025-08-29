Neue Direktorin für die Heidi Horten Collection

Wien (OTS) -

Die Heidi Horten Collection freut sich bekanntzugeben, dass Verena Kaspar-Eisert, derzeit Chefkuratorin des MuseumsQuartier Wien, mit 1. November 2025 die künstlerisch-wissenschaftliche Leitung des Hauses übernimmt. Die Entscheidung erfolgte im Anschluss an ein mehrstufiges Auswahlverfahren im Rahmen einer internationalen Ausschreibung, an der sich über 65 renommierte Expert:innen aus der nationalen wie internationalen Museumswelt beteiligt haben. Die Findungskommission sprach sich einstimmig für Kaspar-Eisert aus.

Kaspar-Eisert ist eine international vernetzte Kuratorin und Kulturmanagerin mit über 20 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen des internationalen Kunstbetriebs. Ihre Schwerpunkte liegen in der strategischen Entwicklung und Positionierung von Kulturinstitutionen, in der kuratorischen Leitung anspruchsvoller Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramme sowie im Aufbau nachhaltiger Kooperationen. Als Chefkuratorin des MuseumsQuartier Wien verantwortet sie aktuell sowohl inhaltliche Programme als auch Personal- und Budgetführung. Darüber hinaus verfügt sie über umfassende Erfahrung als Jurorin, Beirätin und Autorin.

Mit ihrer Expertise und ihrem klaren Konzept zur Weiterentwicklung der Heidi Horten Collection hat Kaspar-Eisert die Findungskommission überzeugt. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. Agnes Husslein-Arco an, die das Haus seit seiner Gründung entscheidend geprägt und aufgebaut hat.

Verena Kaspar-Eisert: „Kunst soll berühren, zum Denken anregen und Menschen miteinander verbinden. Die beeindruckende Sammlung der Heidi Horten Collection bietet dafür eine einzigartige Basis. In kürzester Zeit hat sich das Haus mit seinem engagierten Team als bedeutende Institution etabliert – darauf möchte ich aufbauen, indem wir seine internationale Ausstrahlung stärken und den Dialog mit Künstler:innen, Institutionen und Publikum lokal wie weltweit weiterentwickeln. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team neue Perspektiven zu eröffnen und die Sammlung als lebendigen Ort des Austauschs weiter zu profilieren.“

Verena Kaspar-Eisert wird ihre Pläne für die Zukunft der Heidi Horten Collection bei einem Pressegespräch zu ihrem Amtsantritt in der ersten Novemberhälfte präsentieren. Derzeit ist dafür der 10. November 2025 vorgesehen. Vor diesem Termin steht sie für weiterführende Medienanfragen nicht zur Verfügung.

Pressebilder von Verena Kaspar-Eisert und Agnes Husslein-Arco stehen unter diesem Link zum Download bereit.