Künftiger OeNB-Gouverneur Martin Kocher im Ö1-„Journal zu Gast“ am 30.8.
Martin Kocher, künftiger Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, ist am Samstag, den 30. August bei Volker Obermayr „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
