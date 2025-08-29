proPellets Austria: Aktueller Klimaschutzbericht bestätigt Wirkung von gefördertem Heizungstausch

Wien (OTS) -

Der aktuelle Klimaschutzbericht des Umweltbundesamts zeigt deutlich, wie wichtig Förderungen für den Austausch alter fossiler Heizungen sind. Der Rückgang der Treibhausgas-Emissionen um 2,6 Prozent im Jahr 2024 ist nicht nur auf konjunkturelle Schwäche und milde Witterung zurückzuführen, sondern auch auf Förderprogramme, die den Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme beschleunigt haben.

„ In Österreich sind nach wie vor rund 400.000 Ölheizungen in Betrieb. Sie verursachen jedes Jahr drei Milliarden Kilo CO₂ “, erklärt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „ Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, müssen diese Heizungen ersetzt werden – besser früher als später. “

Heizungstausch als Turbo für Klima und Wirtschaft

2024 wurden mehr als 24.000 Öl- und Gasheizungen durch moderne Pelletheizungen ersetzt. Möglich machten das die Förderungen von Bund und Ländern. Diese Investitionen wirken gleich doppelt:

Sie stärken die regionale Wirtschaft durch Wertschöpfung und Arbeitsplätze.

Die neu installierten Pelletheizungen sparen jährlich rund 120.000 Tonnen CO₂.

Seit Ende 2024 gibt es jedoch keine neuen Förderungen mehr. Der Heizungstausch stagniert entsprechend.

Forderungen von proPellets Austria

Klare Förderrahmenbedingungen für die gesamte Legislaturperiode

Einen „Beschleunigungs-Bonus“ für Haushalte, die rasch umsteigen

Eine gesetzliche Frist, bis wann alle Öl- und Gasheizungen außer Betrieb genommen sein müssen