  • 29.08.2025, 10:26:38
  • /
  • OTS0035

proPellets Austria: Aktueller Klimaschutzbericht bestätigt Wirkung von gefördertem Heizungstausch

Allein die 2024 installierten Pelletheizungen sparen pro Jahr 120.000 Tonnen CO2

Der geförderte Heizungstausch ist ein Win-Win-Projekt für Wirtschaft und Umwelt.
Wien (OTS) - 

Der aktuelle Klimaschutzbericht des Umweltbundesamts zeigt deutlich, wie wichtig Förderungen für den Austausch alter fossiler Heizungen sind. Der Rückgang der Treibhausgas-Emissionen um 2,6 Prozent im Jahr 2024 ist nicht nur auf konjunkturelle Schwäche und milde Witterung zurückzuführen, sondern auch auf Förderprogramme, die den Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme beschleunigt haben.

In Österreich sind nach wie vor rund 400.000 Ölheizungen in Betrieb. Sie verursachen jedes Jahr drei Milliarden Kilo CO₂“, erklärt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, müssen diese Heizungen ersetzt werden – besser früher als später.

Heizungstausch als Turbo für Klima und Wirtschaft

2024 wurden mehr als 24.000 Öl- und Gasheizungen durch moderne Pelletheizungen ersetzt. Möglich machten das die Förderungen von Bund und Ländern. Diese Investitionen wirken gleich doppelt:

  • Sie stärken die regionale Wirtschaft durch Wertschöpfung und Arbeitsplätze.

  • Die neu installierten Pelletheizungen sparen jährlich rund 120.000 Tonnen CO₂.

Seit Ende 2024 gibt es jedoch keine neuen Förderungen mehr. Der Heizungstausch stagniert entsprechend.

Forderungen von proPellets Austria

  • Klare Förderrahmenbedingungen für die gesamte Legislaturperiode

  • Einen „Beschleunigungs-Bonus“ für Haushalte, die rasch umsteigen

  • Eine gesetzliche Frist, bis wann alle Öl- und Gasheizungen außer Betrieb genommen sein müssen

Der geförderte Heizungstausch ist ein echtes Win-Win-Projekt für Umwelt und Wirtschaft“, betont Doris Stiksl. „Jede ausgetauschte fossile Heizung bedeutet weniger CO₂-Ausstoß, und jede installierte nachhaltige Heizung bringt Wachstum, Beschäftigung und positive Effekte für das Bundesbudget.

Rückfragen & Kontakt

proPellets Austria
Hans-peter Triebnig, MA
Telefon: 069919013383
E-Mail: triebnig@propellets.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PEL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright