BMASGPK veröffentlicht „Bericht 2025 zu Lebensmittelsicherheit, Veterinärwesen und Tierschutz“

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) veröffentlicht den jährlichen Bericht über die Entwicklungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Veterinärwesen und Tierschutz. Bürgerinnen und Bürger erhalten mit dem Bericht einen Überblick über die zentralen Aktivitäten und Projekte der Behörden im Bereich Konsument:innenpolitik und Verbraucher:innengesundheit. Dabei werden unterschiedliche Schwerpunkte dargestellt.

Einer der Schwerpunkte liegt bei Lebensmittelkontrollen. „Die Österreicherinnen und Österreicher haben einen Anspruch auf sichere Lebensmittel“, so Verbraucher:innenschutzstaatssekretärin Königsberger-Ludwig. Deshalb wurden letztes Jahr über 40.000 Betriebe überprüft. Bei den gezogenen Lebensmittelproben galten ca. 0,5 Prozent als gesundheitsschädlich. „Unser Ziel ist höchstmögliche Sicherheit bei Lebensmitteln sicherstellen zu können. Mit umfassenden Lebensmittelkontrollen leisten unsere Behörden hier einen wesentlichen Beitrag,“ so Königsberger-Ludwig weiter.

Weil der Online-Einkauf in Österreich wie in vielen anderen Ländern der Europäischen Union stetig zunimmt, wurde auch hier ein Schwerpunkt gesetzt. Dabei hat sich gezeigt, dass die Beanstandungsquote sehr hoch ist. Besonders Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und Spielzeug, häufig aus Drittstaaten, wiesen Mängel oder gefährliche Inhaltsstoffe auf. BAVG und AGES arbeiten dabei eng mit dem Zoll zusammen. „Der Internetkauf kann sicherheitsrelevante Gefahren bergen, sei es wegen fehlender oder falscher Kennzeichnung oder potenzieller gesundheitsschädlicher Produkte“, so Staatssekretärin für Verbraucher:innenschutz Ulrike Königsberger-Ludwig. „Um ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten, werden wir die Kontrollen im Bereich Online-Handel ausbauen“ so Königsberger-Ludwig abschließend.

Der vollständige Bericht steht ab sofort online zur Verfügung: verbrauchergesundheit.gv.at/KoDiG_Bericht_2025.html