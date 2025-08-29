  • 29.08.2025, 10:24:02
  • /
  • OTS0033

FPÖ-Fiedler: „Ressourcen-Verschiebung auf Rücken unserer Kinder“

Viele heimische Schüler kommen mittlerweile viel zu kurz

Sankt Pölten (OTS) - 

Immer mehr Ressourcen, ob Lehrpersonal, Förderstunden oder Betreuung, fließen weg von unseren einheimischen Kindern hin zu Schülern mit mangelhaften Deutschkenntnissen. Diese Fehlentwicklungen werden eben nicht durch ein paar positive Bilder mit Laptops, KI oder neuen Projekten zum Schulstart weggewischt“, so FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler zum Schulstart und verweist dabei auf den Nationalen Bildungsbericht 2024.

Demnach gibt es immer mehr Klassen mit einem hohen Anteil an Schülern, die dem Unterricht sprachlich nicht folgen können, Deutsch nicht mal mehr als Umgangssprache auf dem Pausenhof pflegen oder den Einsatz von Lehrkräften primär zur Sprachförderung.

„Es darf nicht sein, dass die Kinder, deren Eltern Steuern zahlen und deren Heimat dieses Land ist, in den Klassen permanent ausgebremst werden, nur weil ein Großteil der Unterrichtszeit für Sprachförderung draufgeht. Das ist keine Chancengleichheit, das ist eine strukturelle Benachteiligung der österreichischen Kinder“, so Helmut Fiedler weiter. Die gerne verkaufte „bunte Vielfalt“ sei in Wahrheit ein Systemversagen: „Bildung ist keine Spielwiese für ideologische Experimente, sondern ein Grundrecht, das zuerst unseren Kindern zusteht“, schließt Fiedler.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright