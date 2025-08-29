  • 29.08.2025, 10:11:07
  • /
  • OTS0030

EUROPTEN kauft den HTW 100 E3, das erste Hybridfahrzeug in Österreich für elektrisches emissionsfreies Arbeiten.

Am 28.08.2025 übernahm EUROPTEN den gemeinsam mit Plasser & Theurer weiterentwickelten Hybrid-Turmwagen HTW 100 E3, eine Innovation in der Kategorie nachhaltiger Hybridfahrzeuge.

Veranstaltung Kauf HTW 100 E3
Wien (OTS) - 

Im Rahmen eines Festaktes bei Plasser & Theurer wurde der HTW 100 E3 von Thomas Schöpf, CSO und Markus Schnetz, Sales Director Plasser & Theurer feierlich an Wilfried Rendl, CEO und Franz Rossler, CFO der European Trans Energy GmbH (EUROPTEN) übergeben.

Als erste Arbeitslokomotive für die Oberleitung mit Hybrid-Antrieb (Diesel/Elektro) und innovativem Batteriesystem ermöglicht sie vollelektrisches, emissionsfreies und leises Arbeiten auf der Baustelle.

Der HTW 100 E3 wurde in der Vergangenheit von EUROPTEN bereits mehrmals bei Plasser & Theurer gemietet. In Zusammenarbeit mit dem Hersteller wurde er technisch weiterentwickelt und befindet sich nun auf dem neuesten Stand.

Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit hat EUROPTEN bereits 21 Maschinen von Plasser & Theurer erworben.

„Als zukunftsorientiertes Unternehmen setzt EUROPTEN bei Projekten auf Sicherheit und technologische Innovation. Aus diesem Grund investieren wir laufend in technisches Equipment, welches umweltschonendes Arbeiten und die Sicherheit unserer Mitarbeiter gewährleistet“, so Wilfried Rendl.

Rückfragen & Kontakt

European Trans Energy GmbH
Wilfried Rendl
Telefon: +43193466875104
E-Mail: Wilfried.Rendl@europten.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
