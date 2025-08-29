  • 29.08.2025, 10:03:03
Pietro Lombardi schreibt Kampagnensong für "Love Island VIP"

Pietro Lombardi bei Love Island VIP 2025 // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

München (ots)

  • "Fuego" ist der neue Kampagnensong zu "Love Island VIP"
  • Exklusiver Gastauftritt von Pietro in der Dating-Show
  • "Love Island VIP" - ab 11. September 2025, immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 4. September auf RTL+

Heiße Beats für heiße Flirts: Pietro Lombardi liefert mit seinem eigens für "Love Island VIP" komponierten Song "Fuego" den offiziellen Kampagnensong zur neuen Staffel. Und als Fan von "Love Island VIP" lässt es sich Pietro auch nicht nehmen, den prominenten Kandidatinnen und Kandidaten einen Besuch abzustatten und seinen Song exklusiv für sie in der Villa zu performen. "Fuego" ist ab dem 5. September überall erhältlich und begleitet die Trailer zur beliebten RTLZWEI-Datingshow. Die neue Staffel startet am 11. September 2025 - produziert von ITV Studios Germany.

Nach dem erfolgreichen Staffelauftakt im vergangenen Jahr stellen sich auch 2025 wieder 21 VIP-Islander der vielleicht wichtigsten Frage ihres Lebens: Ist das hier echtes Gefühl - oder nur ein cleverer Weg zur Siegprämie von 50.000 Euro? Zu den prominenten Singles zählen in dieser Staffel Reality-Newcomer wie Dion Brown oder Josh Stanley und Reality-Allstars wie Stella Stegmann und Filip Pavlovic. Mit "Fuego" sorgt Pietro Lombardi für den passenden Soundtrack zur Flirt-Atmosphäre. Der Song, den er eigens für "Love Island" komponiert hat, begleitet ab sofort die on-Air-Kampagne bei RTLZWEI und sorgt mit gefühlvollen Beats und mediterranem Vibe für pures Sommer-Feeling.

Pietro Lombardi über seinen Song: "Ich feiere 'Love Island' total und schaue echt oft rein. Als RTLZWEI gefragt hat, ob ich den Song zur neuen Staffel machen will, musste ich nicht lange überlegen. 'Fuego' bringt genau diese Sommer-Vibes rüber - das passt perfekt. Ich freue mich mega drauf!"

"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der Folgen ab 11. September 2025 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 4. September auf RTL+.

