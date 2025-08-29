WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026

Wien (OTS) -

Die WESTbahn startet mit Ticketbuchungen für bis zu sechs Monate im Voraus. WESTbahn-Kund:innen sollen damit bereits frühzeitig und zuverlässig ihre Reisen planen können. „Reisende brauchen Planungssicherheit, insbesondere all jene, die nicht täglich mit dem Zug unterwegs sind. Ab sofort können WESTbahn-Tickets für Reisen in den kommenden sechs Monaten gebucht werden. Damit kann die Fahrt in den Weihnachts- oder Winterurlaub bis in die Semesterferien hinein frühzeitig gesichert werden“, so WESTbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

Zuletzt hat die WESTbahn ihre Verbindungen um insgesamt 20% erweitert und damit das bisher größte WESTbahn-Angebot geschaffen. Tickets können somit für das derzeitige Streckennetz der WESTbahn von Wien Westbahnhof bis Innsbruck, Bregenz, Lindau am Bodensee, St. Johann im Pongau sowie München und Stuttgart gebucht werden. Frühbucher:innen sollen dadurch insbesondere in den Genuss attraktiver Preise mit dem WESTsuperpreis kommen, etwa:

Wien – Salzburg ab Ꞓ 13,99

Salzburg – Stuttgart ab Ꞓ 16,99

Wien – Innsbruck ab Ꞓ 18,99

Wien – Bregenz ab Ꞓ 23,99

Wien – München ab Ꞓ 23,99

Wien – Stuttgart ab Ꞓ 28,99

„WESTbahn-Kund:innen profitieren von unserem umfassenden Angebot. Ob Familien mit Kindern, Städtereisende, Aktivurlauber oder Geschäftsreisende – für jede und jeden ist etwas dabei. Wer bei der WESTbahn früh bucht, profitiert von besonders attraktiven Preisen. Einzigartig bei der WESTbahn ist die kostenlose Sitzplatzreservierung mit dem WESTfixplatz – online bis zu 3 Stunden vor Abfahrt sowie beim Klimaticket Ö automatisch inkludiert“, ergänzt WESTbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

Darüber hinaus gibt es für Besitzer:innen eines Klimaticket Ö Ermäßigungen für Reisen nach Deutschland (um Ꞓ 19,90 von/nach München bzw. Ꞓ 39,90 von/nach Stuttgart sowie gratis nach Lindau am Bodensee). Zusätzlich bietet die WESTbahn höchste Flexibilität: Kurzfristig können Reservierungen bis zu 3 Stunden vor Abfahrt kostenlos umgebucht werden. Buchungen können bis einen Tag vor Reiseantritt kostenlos (ausgenommen WESTsuperpreis) storniert werden. Tickets sind ab sofort online auf westbahn.at sowie in WESTshops und Trafiken erhältlich.

Im neuen Fahrplan wird die WESTbahn ab März 2026 erstmals auch auf der Südstrecke unterwegs sein. Fünfmal täglich wird die WESTbahn von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach und retour fahren. Infos zu Ticketbuchungen für das neue Angebot auf der Südstrecke werden rechtzeitig bekanntgegeben.