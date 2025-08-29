Grundkurs „Außerschulische Jugendarbeit“ mit Zertifikatsverleihung erfolgreich abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Gestern, Donnerstag, fand im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Zertifikatsverleihung des Grundkurses „Außerschulische Jugendarbeit“ statt: „Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum erfolgreich absolvierten Lehrgang. Sie haben somit die nötigen Voraussetzungen und Kompetenzen erworben, um mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, sie zu unterstützen und zu begleiten. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die viel Einfühlungsvermögen, Zuwendung und Professionalität erfordert – und für die beste Zukunft der Kinder und Jugendlichen von enormer Bedeutung ist.“

Der Grundkurs „Außerschulische Jugendarbeit“ umfasste 170 Stunden theoretische und 30 Stunden praktische Ausbildung. Dabei lagen die Schwerpunkte unter anderem auf den Themen Freizeitpädagogik, Kinder- und Jugendrecht, Jugendarbeit, Psychologie und Suchtprävention. Ergänzend dazu war ein Praktikum in der offenen Jugendarbeit oder im Bereich der Ferienbetreuung zu absolvieren. „Den Abschluss des Kurses bildete die Präsentation eines Praxisprojekts vor einem Gremium. Ich freue mich sehr über die Erfolge der 16 Teilnehmenden und wünsche Ihnen für Ihre berufliche Zukunft und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen alles Gute“, erklärt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der NÖ Familienland GmbH.

Der Kurs qualifiziert die Absolventinnen und Absolventen dazu, in der offenen Jugendarbeit ebenso wie in der institutionellen Betreuung tätig zu sein oder an einem weiterführenden Aufbaulehrgang teilzunehmen. Zudem besteht die Aussicht auf eine Anstellung im Bereich Freizeitbetreuung der NÖ Familienland GmbH. Der Kurs wurde von der NÖ Familienland GmbH in Kooperation mit dem Jugendreferat des Landes Niederösterreich organisiert.

