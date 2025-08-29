  • 29.08.2025, 09:00:04
AVISO: Montag, 01. September, 10:00 Uhr, Gymnasium Stubenbastei: „Baustelle Bildung – seit Jahrzehnten ohne Plan!“

Kampagnen-Auftaktaktion der Sozialistischen Jugend angesichts des bevorstehenden Schulstarts

Wien (OTS) - 

„Die Zufriedenheit österreichischer Schüler*innen mit dem Bildungssystem sinkt seit Jahren rapide. Studien zeigen: Notenstress und Leistungsdruck führen zunehmend zu psychischen Problemen. Jeder Fortschritt wird von konservativen und rechten Kräften blockiert oder rückgängig gemacht, als würde man mit dem Vorschlaghammer Errungenschaften zerstören. Doch das muss nicht so bleiben! Ein gerechtes Schul- und Ausbildungssystem ist keine Träumerei, sondern eine dringende Notwendigkeit!“, so Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend.

Die Sozialistische Jugend leitet ihre neue bildungspolitische Kampagne mit dem Titel „Baustelle Bildung“ am Montag mit einer Medienaktion vor dem Gymnasium Stubenbastei ein. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wann? Montag, 01. September, 10 Uhr

Wo? (Vor dem) Gymnasium Stubenbastei, Stubenbastei 6/8, 1010 Wien

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SJO

