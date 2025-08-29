  • 29.08.2025, 08:54:32
  • /
  • OTS0008

AVISO: Erste Bilanz der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene der MedUni Wien

Pressekonferenz mit Regierungsmitgliedern Sporrer, Holzleitner, Schumann, Königsberger-Ludwig sowie MedUni-Wien-Rektor Müller und der Leiterin der Untersuchungsstelle Stolz

Wien (OTS) - 

Seit Jahresbeginn bietet die Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene an der MedUni Wien spezialisierte Unterstützung für Opfer von Gewalt. Das durch Bundesmittel geförderte Pilotprojekt des Zentrums für Gerichtsmedizin dokumentiert Verletzungen, sichert Spuren und bietet Beratung im Zusammenhang mit häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie Misshandlungen. Gearbeitet wird dabei nach gerichtsmedizinischen Standards. Am Freitag, 5. September 2025, wird in Anwesenheit mehrerer Regierungsmitglieder eine erste Bilanz präsentiert.

Pressekonferenz am Freitag, 5. September 2025, um 10:00 Uhr.

Ort: Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene, Zimmermannplatz 1, 1090 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen sind:


Anna Sporrer
Bundesministerin für Justiz

Eva-Maria Holzleitner
Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Korinna Schumann
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Ulrike Königsberger-Ludwig
Staatssekretärin für Gesundheit im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Markus Müller
Rektor der MedUni Wien

Katharina Stolz
Leiterin der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene der MedUni Wien

Um Anmeldung unter presse@meduniwien.ac.at wird ersucht.

Rückfragen & Kontakt

Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 40160-11501
E-Mail: presse@meduniwien.ac.at
Website: https://www.meduniwien.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MEU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright