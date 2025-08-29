ÖAMTC: Früh- und Abendverkehr in Wien wieder auf sehr hohem Niveau

Wien (OTS) -

Die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen weisen darauf hin, dass Autofahrende sich wieder auf die – leider gewohnten – Früh-, Nachmittag- und Abendstaus in Wien einstellen müssen.

Vor allem die Baustelle auf der ohnehin überlasteten Südost Tangente (A23) wird laut ÖAMTC ab Montag, 1. September, auf sämtlichen Zufahrten in allen Richtungen zu teils erheblichen Verzögerungen führen. Auch die Arbeiten in der Schlachthausgasse und rund um die Stadionbrücke werden noch länger für Beeinträchtigungen sorgen.

Der ÖAMTC appelliert vor allem an Pendler:innen, wieder längere Fahrzeiten im Berufsverkehr einzuplanen. Bereits ab 07:00 Uhr werden, wie gewohnt, viele Einfahrtsstraßen ausgelastet sein. Da bei stärkerem Verkehrsaufkommen erfahrungsgemäß zusätzlich Störungen durch Unfälle und defekte Fahrzeuge zu Verzögerungen führen, müssen ebensolche bei der Fahrt in die Arbeit oder zu einem Termin bereits im Vorfeld berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt der Mobilitätsclub die Nutzung der ÖAMTC-App mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert.

