  • 29.08.2025, 07:43:32
  • /
  • OTS0002

ÖAMTC: Früh- und Abendverkehr in Wien wieder auf sehr hohem Niveau

Die Ferien sind vorbei, zahlreiche Baustellen noch aktiv

Wien (OTS) - 

Die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen weisen darauf hin, dass Autofahrende sich wieder auf die – leider gewohnten – Früh-, Nachmittag- und Abendstaus in Wien einstellen müssen.

Vor allem die Baustelle auf der ohnehin überlasteten Südost Tangente (A23) wird laut ÖAMTC ab Montag, 1. September, auf sämtlichen Zufahrten in allen Richtungen zu teils erheblichen Verzögerungen führen. Auch die Arbeiten in der Schlachthausgasse und rund um die Stadionbrücke werden noch länger für Beeinträchtigungen sorgen.

Der ÖAMTC appelliert vor allem an Pendler:innen, wieder längere Fahrzeiten im Berufsverkehr einzuplanen. Bereits ab 07:00 Uhr werden, wie gewohnt, viele Einfahrtsstraßen ausgelastet sein. Da bei stärkerem Verkehrsaufkommen erfahrungsgemäß zusätzlich Störungen durch Unfälle und defekte Fahrzeuge zu Verzögerungen führen, müssen ebensolche bei der Fahrt in die Arbeit oder zu einem Termin bereits im Vorfeld berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt der Mobilitätsclub die Nutzung der ÖAMTC-App mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at
Website: http://www.oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright