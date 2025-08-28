„Beide Seiten Live“ heute mit Kern, Brunner, Hanke, Knill, Felbermayr, Treichl – 20:10 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Wien (OTS) -

Heute um 20:10 Uhr stehen bei Moderator Thomas Mohr auf PULS 24 & JOYN hochkarätige Interviews mit entscheidenden Stimmen der österreichischen Politik und Wirtschaft auf dem Programm. Geführt wurden sie von PULS 24-Infodirektorin Corinna Milborn. Sie interviewt unter anderem Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP), Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ), IV-Präsident Georg Knill, Bank-Manager Andreas Treichl und WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr. Themen sind Migration und Flüchtlingspolitik zehn Jahre nach der Flüchtlingskrise 2015, Europas Infrastruktur- und Klimaziele sowie die wirtschaftliche Entwicklung.

Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ), damals ÖBB-Chef, blickt auf das Jahr 2015 nicht negativ zurück:

„Wir haben heute die Angewohnheit, das als Urkatastrophe politisch zu betrachten. Ich denke, es war etwas anderes: Es war eine Sternstunde unseres Landes, eine Sternstunde der Zweiten Republik. (...) Dass es danach eine Reihe von Versäumnissen gegeben hat und bis heute Versäumnisse gibt, darüber brauchen wir nicht diskutieren, das ist so.“

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sieht das Jahr kritischer:

„Europa hat enorm Verantwortung übernommen, ohne ein System zu haben. Und genau das ist unser Problem jetzt.“

Infrastrukturminister Peter Hanke zu Klimaauflagen und Klimazielen



Hanke (SPÖ) sieht klare Ziele als Notwendigkeit bei der Klimapolitik und spricht sich für das immer wieder hinterfragte Ziel der EU aus, ab 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen: „2035 als Verbrenner-Aus ist für mich gesetzt.“ Er spricht sich auch für ein konkretes CO₂-Einsparungsziel im Verkehrsbereich aus: „Ja, man braucht klare Ziele, um zu arbeiten.“

Außerdem gibt es Ausschnitte aus Interviews mit dem Präsidenten der Industriellenvereinigung, Georg Knill, WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr, und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der ERSTE-Stiftung, Andreas Treichl.

Die Interviews aus Alpbach stehen in voller Länge online zur Verfügung auf Österreichs SuperStreamer JOYN: https://www.joyn.at/serien/european-forum-alpbach

Beide Seiten Live

Heute, 28. August, um 20:10 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Moderation: Thomas Mohr

Interviews: Corinna Milborn