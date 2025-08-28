  • 28.08.2025, 15:31:02
  • /
  • OTS0138

FPÖ - Brucker: SPÖ-Ludwig sistiert Flächenwidmung Khleslplatz und begeht gleich nächsten Fehler

Bürgerinitiative wird wieder ignoriert – Anliegen der Anrainer müssen endlich Vorrang haben

Wien (OTS) - 

„Eine peinliche Panne ist im Zuge der geplanten Flächenwidmung am Khleslplatz passiert“, erklärt FPÖ-Meidling Gemeinderat LAbg. Lukas Brucker. Aufgrund eines formalrechtlichen Fehlers wurde der gesamte Beschluss vom Bürgermeister sistiert und muss nun neuerlich im Ausschuss, im Stadtsenat und im Gemeinderat behandelt werden. „Damit hat sich die FPÖ mit ihrer Forderung nach einem Neustart durchgesetzt“, so Brucker.

Doch anstatt die Chance zu nutzen, begeht die Stadtregierung sofort den nächsten Fehler: Die im Petitionsausschuss zu Recht erhobenen Forderungen und Bedenken der engagierten Bürgerinitiative wurden offenbar nicht aufgenommen, aber dennoch soll die Flächenwidmung ohne jede Änderung gleich wieder im Ausschuss behandelt werden.

„Das ist ein Skandal und ein Affront gegenüber den Anrainern. Schluss mit dem Regieren am Bürger vorbei. Nicht die Interessen von SPÖ-nahen Spekulanten und Investoren dürfen im Vordergrund stehen, sondern der Schutz des Ortsbildes und die Anliegen der Bevölkerung rund um den Khleslplatz“, fordert Brucker.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright