FPÖ - Brucker: SPÖ-Ludwig sistiert Flächenwidmung Khleslplatz und begeht gleich nächsten Fehler

Wien (OTS) -

„Eine peinliche Panne ist im Zuge der geplanten Flächenwidmung am Khleslplatz passiert“, erklärt FPÖ-Meidling Gemeinderat LAbg. Lukas Brucker. Aufgrund eines formalrechtlichen Fehlers wurde der gesamte Beschluss vom Bürgermeister sistiert und muss nun neuerlich im Ausschuss, im Stadtsenat und im Gemeinderat behandelt werden. „Damit hat sich die FPÖ mit ihrer Forderung nach einem Neustart durchgesetzt“, so Brucker.

Doch anstatt die Chance zu nutzen, begeht die Stadtregierung sofort den nächsten Fehler: Die im Petitionsausschuss zu Recht erhobenen Forderungen und Bedenken der engagierten Bürgerinitiative wurden offenbar nicht aufgenommen, aber dennoch soll die Flächenwidmung ohne jede Änderung gleich wieder im Ausschuss behandelt werden.

„Das ist ein Skandal und ein Affront gegenüber den Anrainern. Schluss mit dem Regieren am Bürger vorbei. Nicht die Interessen von SPÖ-nahen Spekulanten und Investoren dürfen im Vordergrund stehen, sondern der Schutz des Ortsbildes und die Anliegen der Bevölkerung rund um den Khleslplatz“, fordert Brucker.