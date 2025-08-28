Marchetti: „Die Kickl-Formel: 2 Monate Bergsteigen, 1 Facebook-Video aufsagen, 0 Mal Verantwortung übernommen“

Wien (OTS) -

„Die Kickl-Formel: 2 Monate Bergsteigen, 1 Facebook-Video aufsagen, 0 Mal Verantwortung übernommen. Der Chef der Faulsten Partei Österreichs Herbert Kickl gibt wieder einmal Tipps direkt aus der XXL-Sommerfrische, anstatt handfest und seriös Politik für Österreich zu machen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, und weiter: „Bundeskanzler Christian Stocker und das Regierungsteam der Volkspartei stehen zu ihrer Verantwortung und tun das Richtige für Österreich. Unser Ziel ist klar: Mit harter Arbeit und gewissenhaften Entscheidungen wollen wir als Volkspartei im kommenden Jahr die Inflation auf 2 Prozent senken, mindestens 1 Prozent Wirtschaftswachstum erreichen und 0 Toleranz gegenüber jenen zeigen, die unsere Gesellschaft in Frage stellen.“

„Das V in FPÖ steht für Verantwortung. Nicht regieren wollen, Copy-Paste-Anfragen und Presseaussendungen im Kreis schicken, ein verfassungswidriger Untersuchungsausschuss, keine eigenen Vorschläge zu den Herausforderungen der Republik und insgeheim plant Kickl schon die Flucht nach Kärnten. Diese Performance muss ein Schlag ins Gesicht für alle FPÖ-Wähler sein“, so Marchetti abschließend.