FPÖ – Berger: „Diskriminierung wegen Schwangerschaft ist untragbar - Wirtschaftskammer muss handeln“

Wien (OTS) -

Nach einem aufsehenerregenden Zeitungsinterview, in dem eine Funktionärin der Wirtschaftskammer im Bezirk Villach-Land öffentlich beklagte, sie solle aufgrund ihrer Schwangerschaft von ihrer Funktion abgezogen werden, zeigte sich die stellvertretende Frauensprecherin der FPÖ, Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger, entsetzt: „Wenn eine engagierte Frau aus ihrer Funktion gedrängt wird, weil sie schwanger ist, dann ist das ein glasklarer Fall von Diskriminierung. Eine solche Vorgehensweise ist nicht nur menschlich fragwürdig, sondern auch rechtlich höchst bedenklich."

Wer Funktionen aufgrund einer Schwangerschaft entziehe, sende das falsche Signal. Eine Gesellschaft, die sich auf dem Fundament der Gleichstellung gründet, dürfe nicht zulassen, dass werdende Mütter durch institutionelle Hürden um Positionen gebracht werden.

Berger forderte von der Wirtschaftskammer Kärnten eine umgehende Aufklärung der Vorwürfe. „Diskriminierung hat hier keinen Platz“, so Berger. Die FPÖ wolle keine bürokratischen Hürden für Schwangere, sondern klare, faire Regeln sowie Unterstützungsangebote und konsequente Gleichstellung am Arbeitsplatz. Frauen müssten selbstbestimmt entscheiden dürfen, in welchem Ausmaß sie parallel zur Mutterschaft beruflich oder ehrenamtlich tätig sein wollen.

Abschließend appellierte Berger an alle Institutionen, Mutterschaft nicht länger als Hindernis zu betrachten. „Frauen sollen Kinder bekommen dürfen, ohne Angst um ihre gesellschaftliche oder berufliche Position haben zu müssen. Schwangerschaft ist keine Schwäche – sie ist Teil eines gesunden, vielfältigen Lebensentwurfs. Wer Frauen deswegen ausbremst, hat das Wort Gleichberechtigung nicht verstanden.“