Neugestaltung der L 5320 in Unterhaus

St. Pölten (OTS) -

Die Landesstraße L 5320 wurde im Bereich Unterhaus im Gemeindegebiet von Ybbs an der Donau auf einer Gesamtlänge von rund 605 Metern neugestaltet. Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Blindenmarkt in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region ab April ausgeführt und nunmehr abgeschlossen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 369.000 Euro, wovon rund 248.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 121.000 Euro von der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau getragen werden.

Für die Fahrbahnerneuerung der L 5320 in Unterhaus wurde die komplette Fahrbahn zwischen Kilometer 10,940 und 11,545 abgefräst, wobei zwischen Kilometer 11,090 und 11,545 eine tiefere Schadstellensanierung erforderlich war. In weiterer Folge wurde diese Schadstellen aufgefüllt und mit dem Aufbringen der Deckschicht auf der Gesamtfläche von rund 3.500 Quadratmetern die Fahrbahn wiederhergestellt. Zudem wurde der Gehsteig entlang der L 5320 auf einer Länge von rund 500 Metern neu hergestellt bzw. saniert.

Notwendig geworden waren die Arbeiten durch den desolaten Fahrbahnzustand und die alte Straßenkonstruktion, wodurch ein Teil der Ortsdurchfahrt von Unterhaus nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen entsprochen hatte. Weiters waren vorhandene Nebenanlagen wie Gehsteige und Entwässerungseinrichtungen zu sanieren bzw. neu zu errichten. Die Fahrbahnbreite der betroffenen Landesstraße beträgt in diesem Bereich zwischen 5,5 und 7,6 Metern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at.