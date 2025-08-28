Aluminium-Architektur-Preis 2025: 6.000 Euro Preisgeld und die ikonische Alu-Skulptur warten

Wien (OTS) -

Das Aluminium-Fenster-Institut (AFI) schreibt in Zusammenarbeit mit der Architekturstiftung Österreich und der IG Architektur den Aluminium-Architektur-Preis (AAP2025) aus.

Die Gewinner:innen des AAP2025 dürfen sich auf 6000 EURO Preisgeld und die begehrte Alu-Skulptur freuen!

“Der Aluminium-Architektur-Preis zeichnet herausragende architektonische Leistungen aus, die das gestalterische und technische Potenzial von Aluminium innovativ nutzen. Er macht die Zusammenarbeit zwischen Architektur und Materialtechnologie sichtbar, fördert den Dialog und schafft damit Grundlagen für zukunftsweisende und nachhaltige Bauweisen”, so DI Josef-Matthias Printschler, Geschäftsführer der Architekturstiftung Österreich.

Einreichung bis zum 30. September möglich

Einreichungen sind möglich für in Österreich ausgeführte Gebäude bzw. Bauleistungen – national oder international geplant, von österreichischen Metallbaubetrieben ausgeführt und zwischen Jänner 2021 und August 2025 fertiggestellt. Zur Teilnahme berechtigt sind Architekt:innen und Planer:innen. Die Einreichfrist endet am 30. September 2025.

Hochkarätige Expert:innen-Jury

Im Oktober 2025 wird eine von der Architekturstiftung Österreich und der IG Architektur zusammengestellte Jury die eingereichten Objekte bewerten und über die Preisvergabe entscheiden.

Starke Partner

Preisverleihung des Aluminium-Architektur-Preises 2025

Die Preisverleihung findet am 13. November 2025 ab 18.00 Uhr im Raum der IG Architektur statt. Anmeldungen sind per E-Mail an agnes.hartl@alufenster.at oder telefonisch unter 0664 2660382 möglich.