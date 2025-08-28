- 28.08.2025, 14:22:03
FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Freitag, 29. August 2025, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Untersuchungsausschuss“
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at
