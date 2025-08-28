Gedenken an Verteidiger der Ukraine

Wien (OTS) -

Am 29. August 2025 findet in Wien in Partnerschaft mit der Paneuropabewegung Österreichs eine Aktion mit Kerzen statt, um den Tag des Gedenkens an die gefallenen Verteidiger und Verteidigerinnen der Ukraine zu begehen.

📍 Ort: Maria-Theresien-Platz, Wien

🕰 Zeit: 19:30 – 21:00 Uhr

Diese Initiative erinnert an alle, die ihr Leben für die Unabhängigkeit und Freiheit der Ukraine gegeben haben. Der 29. August wurde als Gedenktag gewählt, da er untrennbar mit der Tragödie von Ilovajsk im Jahr 2014 verbunden ist, als während des vereinbarten humanitären Korridors hunderte ukrainische Soldaten und Soldatinnen von russischen Truppen angegriffen und getötet wurden. Das Symbol dieses Tages ist die Sonnenblume.

Die Gedenkveranstaltung in Wien umfasst Kerzenlichter, Blumen und Gedenktische, die nicht nur den Opfern Tribut zollen, sondern auch die Solidarität mit der Ukraine sichtbar machen. Ziel der Aktion ist es, sowohl die ukrainische Gemeinschaft als auch die internationale Öffentlichkeit daran zu erinnern, dass ukrainische Soldaten und Soldatinnen Europa gegen die Willkür diktatorischer Staaten verteidigen.

Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit folgenden Lokalen/Institutionen durchgeführt:

1. Coffee Junkie Kirchengasse

Kirchengasse 21, 1070 Wien

2. Elvira's

Elviras Restaurant, Seidlgasse 39, 1030 Wien

3. Warenyk Haus Daheim

Operngasse 18, 1040 Wien

4. Grnd Restaurant

Kärtner Straße 61, 1010 Wien

5. Markt 44a

Schüttaustraße 44A, 1220 Wien

Mit dieser gemeinsamen Initiative setzen wir ein klares Zeichen: Österreich und die ukrainische Diaspora stehen Seite an Seite im Gedenken, in der Solidarität und im Engagement für Freiheit und Frieden in Europa.

