  • 28.08.2025, 13:06:33
  • /
  • OTS0114

NEOS zu Grünen: Bitte nicht stören - Hier wird gearbeitet!

Hoyos: „Die grüne Ablenkung von ihrer gescheiterten Regierungsarbeit lässt uns unbeeindruckt, wir setzen weiterhin auf Klarheit und ehrliche Regierungsarbeit auf Augenhöhe."

Wien (OTS) - 

„Dass die Grünen in ihrer Regierungszeit keine Reformen auf die Reihe bekommen haben und jetzt erkennen müssen, was sie angerichtet haben, ist kein Grund, die Arbeit dieser Bundesregierung mit falschen Vorwürfen schlechtzureden“, kontert NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. „Allein in den ersten vier Monaten hat diese Bundesregierung 44 Vorhaben in Form von Gesetzesbeschlüssen zustande gebracht, die schwarz-grüne Regierung nur 34. Während es unter grüner Regierungsbeteiligung mehr als 5000 Kinder gab, die trotz schlechter Sprachkenntnisse keine Deutschförderung bekommen haben, hat NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr diese Ungerechtigkeit endlich abgestellt und die Mittel verdoppelt. Und hätten die Grünen in ihrer Regierungszeit den Mut zu Reformen gehabt und nicht Geld ausgegeben, als gäbe es kein Morgen, gäbe es jetzt keine Budgetkrise und mehr Spielraum."

Durch ihre Gießkannenpolitik und undifferenzierte Gehaltserhöhungen zu einer Zeit, als der Ernst der Lage schon bekannt war, hätten die Grünen zur jetzigen finanziellen Misere ganz massiv beigetragen: "Sie sind - genauso wie die FPÖ - eingeladen, mit konstruktiven Vorschlägen an der Sanierung unseres Staatshaushaltes und an den notwendigen Reformen mitzuwirken. Wer das Defizit maßgeblich mitverursacht hat, muss mehr liefern als billige Kritik. Im Gegensatz zur Opposition führen wir NEOS eine ehrliche und verantwortungsvolle Debatte und stehen für Reformen, die Spielraum schaffen und Österreich besser machen - und rufen auch die Opposition auf, sich daran zu beteiligen statt alles schlechtzureden, was sie selber in fünf Jahren nicht geliefert haben, wie beispielsweise ein Klimagesetz.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub

Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: presse@neos.eu
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright