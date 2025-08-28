FPÖ – Hafenecker: „2 Wahlverlierer, 1 pinker Steigbügelhalter, 0 Arbeit für die Österreicher – das ist die wahre Stocker-Formel!“

Wien (OTS) -

„Zwei Wahlverlierer, ein pinker Steigbügelhalter zum Machterhalt und null Arbeit für die Menschen – das ist das wahre Ergebnis von Stockers neuer PR-Formel, die eine reine Luftnummer ist und wieder nur auf dem ‚Betriebssystem Bürgertäuschung‘ basiert“, rechnete FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA mit dem jüngsten „üblen PR-Schmäh“ des ÖVP-Kanzlers ab, der die Österreicher „für dumm verkaufen“ wolle. Denn von zwei Prozent Inflation, einem Prozent Wirtschaftswachstum und null Toleranz gegen alle, die unsere Gesellschaft infrage stellen, sei Österreich dank der „Verlierer-Ampel“ Lichtjahre entfernt. „Stocker geht es nur darum, die Menschen mit falschen Zahlenspielereien hinters Licht zu führen. Damit wird er aber keinen Erfolg haben. Denn dass die Inflation mit 3,6 Prozent weit über dem EU-Schnitt liegt, Österreich heuer das einzige EU-Land mit einem prognostizierten Minus beim Wirtschaftswachstum ist und gleichzeitig die EU-weit höchste Neuverschuldung trotz steigender Abgabenquote aufweist, spüren die Österreicher jeden Tag! Genauso die katastrophalen Folgen der illegalen Masseneinwanderung, vom Sicherheitschaos über die islamistische Terrorgefahr bis zum Verlust unserer Identität“, so Hafenecker.

Dass Österreich wirtschaftlich abstürze, eine Pleitewelle über die heimischen Betriebe rolle und die Teuerung den Alltag der Menschen immer unleistbarer mache, sei „keine Naturkatastrophe, sondern von den Systemparteien hausgemacht“. „Deshalb ist unser Land auch wirtschaftliches Schlusslicht in Europa, da die ‚Verlierer-Ampel‘ die unter Schwarz-Grün eingeleitete Talfahrt mit einer gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung gerichteten Politik nicht nur fortsetzt, sondern weiter beschleunigt. Mit ‚Voodoo-Formeln‘ und falschen Zahlen gelingt hier keine Wende, sondern nur durch einen klaren Politikwechsel im Sinne der Menschen – und dafür stehen nur die FPÖ und ein freiheitlicher Volkskanzler Herbert Kickl!“, so Hafenecker.