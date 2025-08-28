Investition in Ökostrom und Energiewende: Wien Energie erwirbt ImWind

Wien (OTS) -

Die Wiener Stadtwerke-Gruppe setzt ein starkes Zeichen für die Energiewende: Wien Energie beabsichtigt den Kauf sämtlicher Anteile von ImWind. Die beiden Unternehmen verbindet das gemeinsame Ziel, eine unabhängige, sichere und nachhaltige Energieversorgung zu schaffen. ImWind mit Bürostandorten in Wien, Pottenbrunn (Niederösterreich) und Mainz (Deutschland) ist ein wichtiges heimisches Unternehmen im Bereich Windkraft und Photovoltaik. ImWind entwickelt, baut und betreibt seit 30 Jahren Anlagen für die erneuerbare Stromerzeugung im In- und Ausland. Auch nach dem beabsichtigten Kauf sämtlicher Anteile durch Wien Energie soll ImWind mit ihrem Team aus rund 100 Expert*innen als Unternehmen und Marke eigenständig am Markt bestehen bleiben. Der Abschluss des Kaufs steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Zwei Unternehmen, ein Ziel

Laut Prognosen erhöht sich der erwartete Strombedarf Österreichs bis 2040 massiv. Nur ein erheblicher Ausbau von Photovoltaik und Windkraft ist der Schlüssel, um langfristig eine unabhängige Stromversorgung für Österreich zu schaffen. Sowohl Wien Energie als auch ImWind realisieren seit Jahren zahlreiche Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Wien Energie betreibt heute 500 Photovoltaikanlagen, 88 Wasserkraftwerke in Österreich sowie im Ausland und 106 Windkraftanlagen. ImWind betreibt 52 Windkraftanlagen in 14 Windparks sowie vier Photovoltaikanlagen. Gemeinsam bündeln die beiden Unternehmen zukünftig als Team ihre Kompetenzen bei der Entwicklung und beim Erneuerbaren-Ausbau und setzen sich zusammen für das gemeinsame Ziel, Klimaneutralität bis 2040, ein.

Photovoltaik und Windkraft als Zukunftstechnologien in Österreich

Bereits im Oktober des Vorjahres hat Wien Energie bekanntgegeben, dass sie den Kauf von zwei Windparks und einem Solarpark von ImWind beabsichtigt. Der Windpark Mönchhof ist mittlerweile Teil des Wien Energie Ökostrom-Portfolios. Sämtliche aktuell im Anlagenpark von ImWind befindlichen Anlagen werden nach dem Kauf vom ImWind weiterhin von ImWind betrieben. Künftig treiben Wien Energie und ImWind den Ökostrom-Ausbau gemeinsam voran, der Fokus liegt auf Photovoltaik und Windkraft.