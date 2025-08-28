Exklusive Weinverkostung in Alpbach mit Peer Pfeffer vom Weingut Bordeaux Château Haut-Batailley

Alpbach (OTS) -

Bereits zum dreizehnten Mal lud Gerstbauer Strategic International, diesmal zusammen mit BRAINLOOP und der Casinos Austria AG, im Rahmen der Alpbacher Wirtschaftsgespräche zu einer Weinverkostung auf der Böglalm.

Nach Markus Molitor, Lamberto Frescobaldi, Alois Lageder oder der kalifornischen Star-Winzerin und ehemaligen US-Botschafterin in Österreich, Kathryn Hall, konnte mit Unterstützung von Christoph Morandell für die heurige Veranstaltung Peer Pfeffer vom renommierten Weingut Bordeaux Château Haut-Batailley gewonnen werden. Unter dem Motto „Best from France“ gab es eine Auswahl hochwertiger Weine aus dem Bordeaux.

Unter den hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien waren u.a. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart, Dirk Pfefferle, CEO von BRAINLOOP, Boris Westerfeld, Geschäftsführer von Stölting Austria, Martin Graf, Vorstand Energie Steiermark, Othmar Karas, Präsident European Forum Alpbach, Georg Knill, Präsident Industriellenvereinigung, ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä, HBK a.D. Christian Kern, Geschäftsführer ELL Group, Jürgen Czernohorszky, Wiener Stadtrat oder Roland Weißmann, Generaldirektor ORF.

„Es erfüllt mich mit besonderem Stolz, dass wir unsere Weinverkostung bereits zum dreizehnten Male im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach ausrichten dürfen. In einer Zeit großer gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen bietet diese langjährige Tradition einen einzigartigen Rahmen, um Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien zusammenzubringen.

Der offene Dialog auf Augenhöhe – begleitet von ausgewählten Weinen – schafft eine Atmosphäre, in der neue Ideen entstehen, Partnerschaften gestärkt werden und wir gemeinsam an nachhaltigen Perspektiven für die Zukunft unseres Kontinents arbeiten können“, erklärt Gerald Gerstbauer von Gerstbauer Strategic International.

„Gerade in Zeiten rascher Veränderungen – sei es durch technologische Entwicklungen, geopolitische Dynamiken oder gesellschaftliche Umbrüche – ist der offene Dialog mit Entscheidungsträger:innen essenziell. Das European Forum Alpbach bietet einen inspirierenden Rahmen, um gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und Impulse für nachhaltige Innovationen zu setzen.

Die Begegnungen auf der Böglalm stehen für Austausch auf Augenhöhe – und genau diesen brauchen wir, um die Zukunft aktiv zu gestalten“, betont Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Casinos Austria AG und Vorstandsvorsitzender der Österreichische Lotterien GmbH.

„In Zeiten geopolitischer Dynamiken und wirtschaftlicher Transformation gewinnen Standortattraktivität, Nachhaltigkeit und Innovationskraft für Österreichs und Europas Politik und Wirtschaft zunehmend an Bedeutung. Entscheidungen von heute prägen die Wettbewerbsfähigkeit der Region über Jahre hinaus. Umso mehr freue ich mich, dass wir auch dieses Jahr im Rahmen des European Forum Alpbach eine Diskussionsveranstaltung unterstützen dürfen, die sich mit den aktuell relevantesten politischen und wirtschaftlichen Fragestellungen beschäftigt.

Diligent und Brainloop bieten Entscheidungsträgern Lösungen für höchste Ansprüche an Sicherheit, Transparenz und Effizienz – von vertraulichem Dokumentenaustausch über digitale Gremienarbeit bis hin zu Governance- und Compliance-Plattformen. So schaffen wir die Grundlage für verantwortungsvolle und zukunftsweisende Entscheidungen,“ unterstreicht Dirk Pfefferle, CEO von BRAINLOOP.

Fotos vom Event: © Andreas Tischler

www.andreastischler.com/kunden/gerald-boeglalm.zip

Gerstbauer Strategic International

Gerstbauer Strategic International ist eine international tätige Unternehmensberatung, die Business Consulting mit gezieltem Networking zwischen Wirtschaft und Kultur verbindet. Das Unternehmen unterstützt sowohl KMUs und Hidden Champions als auch globale Konzerne bei der Entwicklung von Vertriebsstrategien sowie bei Marketing- und Sales-Aktivitäten. Im Zentrum steht dabei ein nachhaltiger Ansatz, der ökonomische Zielsetzungen mit sozialer Kompetenz verbindet. Mit Standorten unter anderem in Tel Aviv, Istanbul, Almaty, Taschkent und Entebbe begleitet Gerstbauer Strategic Projekte in Europa, Zentralasien, Afrika und Lateinamerika. Geleitet wird das Unternehmen von Geschäftsführer Gerald Gerstbauer, der auch in internationalen Gremien und Netzwerken aktiv ist.