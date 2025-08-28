  • 28.08.2025, 12:20:04
  • /
  • OTS0104

Figl: Wiener endlich durch Regulierung bei Fernwärmepreisen entlasten

Wiener Haushalte zahlen im Bundesländervergleich am meisten - SPÖ-Blockadepolitik kostet Menschen bares Geld

Wien (OTS) - 

„Die aktuelle Analyse der österreichweiten Fernwärmepreise zeigt: Wien liegt mit Abstand an der Spitze. Diese Belastung ist für viele Menschen nicht mehr tragbar. Das unregulierte Monopol der Fernwärme wird auf Kosten der Wienerinnen und Wiener schamlos ausgenutzt. Die rot-pinke Stadtregierung darf hier nicht länger blockieren“, so Markus Figl, gf. Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei.

Figl betont: „Die Wienerinnen und Wiener haben keine Wahlmöglichkeit, sie sind an das Netz gebunden. Umso wichtiger ist es, dass durch Regulierungen diesen ungerechten Preisen ein Riegel vorgeschoben wird.“

Es sei auch daran erinnert, dass die hohen Preise auch auf eine gezielte Blockadepolitik der Sozialdemokratie zurückzuführen sind: „Die SPÖ hat auf Bundesebene im Jahr 2023 im Zuge der Verhandlungen zum Erneuerbaren Ausbaugesetz verhindert, dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control auch für die Fernwärme zuständig wird. Damit wurde eine echte, neutrale Kontrolle bewusst blockiert – einzig um die Wien Energie vor unangenehmer Transparenz zu schützen. Fakt ist: Die Stadt kontrolliert sich weiterhin selbst – als Eigentümerin und Prüferin in Personalunion. Das ist ein massiver Interessenskonflikt“, so Figl.

„Rot-Pink hat die bisherigen Preisentscheidungen zugelassen und trägt damit die politische Verantwortung für die aktuellen Spitzenpreise. Jetzt ist die Stadtegierung gefordert, diesen Fehler zu korrigieren und endlich volle Transparenz zu schaffen. Die Menschen in unserer Stadt dürfen nicht länger die teuersten Fernwärmepreise in Österreich schultern müssen“, so Figl.

„Wir fordern daher eine klare Regulierung der Preise, eine unabhängige Kontrolle durch die E-Control, volle Offenlegung der Preisgestaltung und letztendlich eine spürbare Entlastung für die Wiener Haushalte“, so Figl abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright