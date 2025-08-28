Taucher (SPÖ): „Wien Energie liefert faire Preise und saubere Fernwärme“

Wien (OTS) -

„Die Analyse von Kreutzer Fischer & Partner ist nicht nachvollziehbar. Sie vergleicht Äpfel mit Birnen und verschiebt den Blick auf falsche Höchstpreise. Kleinanlagen für wenige Häuser werden mit großen Verbundnetzen verglichen. Die Fernwärme von Wien Energie gehört im Städtevergleich zu den günstigeren Angeboten – und wird von der Mehrheit der Kund*innen über den amtlichen Preisbescheid zu rund 974 Euro jährlich bezogen“, stellt Josef Taucher, Energiesprecher und SPÖ-Klubvorsitzender, klar.

„Die FPÖ versucht erneut, Panik zu verbreiten, ohne die Fakten zu prüfen oder zu verstehen. Kleine Anlagen für wenige Häuser mit den Großverbundnetzen Wiens gleichzusetzen, ist unseriös und populistisch. Wer, wie wir in Wien, Energie auf ein 1.300 Kilometer langes Fernwärmenetz mit hunderttausenden Kund*innen schaut, erkennt sofort: Wien setzt auf Planbarkeit, Stabilität und soziale Fairness“, betont Taucher.

„Zusätzlich investiert Wien massiv in die Dekarbonisierung. Großwärmepumpen, Tiefengeothermie und lokal verfügbare erneuerbare Energien sorgen dafür, dass die Fernwärme bis 2040 komplett ohne fossile Brennstoffe auskommt. So schaffen wir Preisstabilität, Klimaschutz und Unabhängigkeit von internationalen Energiemärkten – Schulter an Schulter mit den Wiener*innen“, erklärt Taucher.

„Wer ernsthafte Energiepolitik betreiben will, darf sich nicht auf halbgare Vergleiche verlassen oder populistische Stimmung machen. Wir in Wien liefern faire Preise, sichere Versorgung und nachhaltige Energie – genau das, was unsere Stadt lebenswert macht“, schließt Taucher ab. (Schluss) sh