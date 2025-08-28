Wien: Kardinal Turkson eröffnet Klima-Gipfel mit Aufruf zu Solidarität

Wien (OTS) -

Mit einem Appell, im Kampf gegen die Klimakrise solidarisch zusammenzustehen und gemeinsam "neue Visionen" für einen nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung zu entwickeln, hat Kardinal Peter Turkson am Donnerstagvormittag in Wien einen internationalen Klima-Gipfel eröffnet. Der zweitägige Gipfel unter dem Titel "From Climate Crisis to Climate Resilience in Europe at Local and Regional Levels" wird gemeinsam von den Päpstlichen Akademien der Wissenschaften (PAS) und der Sozialwissenschaften (PASS) mit europäischen Partnern in die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt. Ziel ist es, Strategien für Klimaanpassung und Resilienz auf lokaler und regionaler Ebene zu entwickeln.

Eine Bekämpfung der Klimakrise sei ein komplexes Unterfangen, das nicht allein in der Reduktion von Emissionen besteht, sondern auf gesellschaftliche Transformation insgesamt zielt, betonte Turkson, der der PASS und der PAS als Kanzler vorsteht. Insofern sei der Kampf gegen die Klimakrise stets auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit und Solidarität mit den besonders unter dem rasanten Wandel leidenden Menschen. Es brauche einen Austausch darüber, wie eine nachhaltige Gesellschaft aussehen und wie man gemeinsam die "Heilung" der Schöpfung voranbringen könne. Diesem Austausch würde die Serie an Gipfeln dienen, die die Päpstlichen Akademien aktuell in aller Welt durchführen - und wo auch Wien mit seiner "wichtigen Brückenfunktion zwischen Ost und West" eine zentrale Rolle spiele.

Grußworte sprachen außerdem ÖAW-Präsident Heinz Faßmann, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der Präsident der PAS, Joachim von Braun, sowie der Leiter der Sektion Klimaschutz im zuständigen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Jürgen Schneider. Seitens der Katholischen Kirche in Österreich nahmen an der Tagung u.a. Kardinal Christoph Schönborn, Militärbischof Werner Freistetter, der Wiener Weihbischof Franz Scharl, der Umweltbeauftragte der Erzdiözese Wien, Markus Gerhartinger, sowie die Leiterin der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission (KOO), Anja Appel, teil.

