Einladung Graz: Aktivistin verbringt 24 Std auf „Vollspaltenboden Neu“ für Schweine

Ab 2038 (!) soll der Vollspaltenboden Neu, wenn es nach der Regierung geht, die ihn euphemistisch „Gruppenhaltung Neu“ nennt, Mindeststandard für Schweinebetriebe werden

Wien (OTS) - 


Wann: Freitag, 29.8., 10 Uhr bis Samstag, 30.8., 10 Uhr
Wo: Hauptplatz Ecke Sporgasse, 8010 Graz

Das sei das Ende des Vollspaltenbodens, wird seitens der Regierung und der Schweineindustrie verkündet. Es sei ein Kompromiss und brauche daher viel finanzielle Förderung und eine lange Übergangsfrist. Dabei ist diese neue Firlefanz-Version des Vollspaltenbodens vom alten Vollspaltenboden kaum zu unterscheiden. Eine Tierschützerin stellt sich der Herausforderung, diesen neuen Vollspaltenboden auszuprobieren und wird 24 Stunden mitten in Graz darauf verbringen. Auf einer Fläche, im Übrigen, die dem für Schweine bis 85 kg entspricht.

24 auf Vollspaltenboden in Graz

Eine Aktivistin des VGT setzt sich für einen Tag und eine Nacht auf einen original Vollspaltenboden aus der Schweinemast - mitten in der Grazer Innnenstadt

Datum: 29.08.2025, 10:00 Uhr - 30.08.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hauptplatz
Hauptplatz Ecke Sporgasse
8010 Graz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
DDr. Martin Balluch
Telefon: +43(1) 929 14 98
E-Mail: medien@vgt.at
Website: https://vgt.at

