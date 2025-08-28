- 28.08.2025, 12:11:32
- /
- OTS0100
Einladung Graz: Aktivistin verbringt 24 Std auf „Vollspaltenboden Neu“ für Schweine
Ab 2038 (!) soll der Vollspaltenboden Neu, wenn es nach der Regierung geht, die ihn euphemistisch „Gruppenhaltung Neu“ nennt, Mindeststandard für Schweinebetriebe werden
Wann: Freitag, 29.8., 10 Uhr bis Samstag, 30.8., 10 Uhr
Wo: Hauptplatz Ecke Sporgasse, 8010 Graz
Das sei das Ende des Vollspaltenbodens, wird seitens der Regierung und der Schweineindustrie verkündet. Es sei ein Kompromiss und brauche daher viel finanzielle Förderung und eine lange Übergangsfrist. Dabei ist diese neue Firlefanz-Version des Vollspaltenbodens vom alten Vollspaltenboden kaum zu unterscheiden. Eine Tierschützerin stellt sich der Herausforderung, diesen neuen Vollspaltenboden auszuprobieren und wird 24 Stunden mitten in Graz darauf verbringen. Auf einer Fläche, im Übrigen, die dem für Schweine bis 85 kg entspricht.
24 auf Vollspaltenboden in Graz
Eine Aktivistin des VGT setzt sich für einen Tag und eine Nacht auf einen original Vollspaltenboden aus der Schweinemast - mitten in der Grazer Innnenstadt
Datum: 29.08.2025, 10:00 Uhr - 30.08.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Hauptplatz
Hauptplatz Ecke Sporgasse
8010 Graz
Österreich
URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8658/einladung-graz:-aktivistin-verbringt-24-std-auf-vollspaltenboden-neu-fuer-schweine.html
Rückfragen & Kontakt
VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
DDr. Martin Balluch
Telefon: +43(1) 929 14 98
E-Mail: medien@vgt.at
Website: https://vgt.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VGT