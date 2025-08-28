- 28.08.2025, 12:09:32
- /
- OTS0098
Aviso Fototermin zum Schulstart, 1.9, 10 Uhr
mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr
Das neue Schuljahr startet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland für rund 500 000 Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag. Bildungsminister Christoph Wiederkehr besucht daher im Rahmen eines Fototermins das BG/BRG Klosterneuburg.
Wir möchten Sie herzlich als Medienvertreter*innen zu folgendem Termin einladen:
Zeitpunkt und Ort:
Montag, 1.9, 10 Uhr, Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klosterneuburg, Buchberggasse 31, 3400 Klosterneuburg
Für die Planung bitten wir um verbindliche Zusage unter manfred.kling@bmb.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: Manfred.Kling@bmb.gv.at
