  • 28.08.2025, 12:09:32
  • /
  • OTS0098

Aviso Fototermin zum Schulstart, 1.9, 10 Uhr

mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr

Wien (OTS) - 

Das neue Schuljahr startet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland für rund 500 000 Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag. Bildungsminister Christoph Wiederkehr besucht daher im Rahmen eines Fototermins das BG/BRG Klosterneuburg.

Wir möchten Sie herzlich als Medienvertreter*innen zu folgendem Termin einladen:

Aviso Fototermin zum Schulstart, 1.9, 10 Uhr


Zeitpunkt und Ort:

Montag, 1.9, 10 Uhr, Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klosterneuburg, Buchberggasse 31, 3400 Klosterneuburg

Für die Planung bitten wir um verbindliche Zusage unter manfred.kling@bmb.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: Manfred.Kling@bmb.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MUK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright