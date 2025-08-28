Gruppe Sofortmaßnahmen deckt Kurzzeitvermietungen in Wien-Favoriten auf

Wien (OTS) -

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat heute, Donnerstag, gemeinsam mit der Baupolizei (MA 37) in Wien-Favoriten ein Wohngebäude kontrolliert, in dem zahlreiche illegale Wohnungen für Kurzzeitvermietungen genutzt werden.

Im Rahmen der Überprüfung wurde im sechsstöckigen Wohnhaus festgestellt, dass Wohnungen ohne Gewerbeberechtigung illegal an Tourist*innen vermietet wurden. Darüber hinaus waren in den Wohnungen Personen gemeldet, die nicht an der Adresse wohnen. In einem bestätigten Fall bezog eine gemeldete Person sogar Mindestsicherung. Neben Anzeigen wegen illegaler Gewerbeausübung werden nun auch Fälle von Sozialmissbrauch überprüft.

Die Stadt Wien geht gegen die missbräuchliche Nutzung von Wohnraum vor, um sicherzustellen, dass leistbare Wohnungen den Menschen zur Verfügung stehen, die tatsächlich in Wien leben.

