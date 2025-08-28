EINLADUNG zum (hybriden) Pressegespräch BAWAG/MAC-Umfrage: Meisterbetriebe zwischen Tradition & KI

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit rund 50% aller Unternehmen bilden Gewerbe und Handwerk das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. In den Betrieben arbeiten insgesamt 800.000 Menschen, die Hälfte davon in Meisterbetrieben. Sie bilden jeden zweiten Lehrling aus und schaffen so die Fachkräfte von morgen. Nahezu jedes zweite Start-up des vergangenen Jahres hat seinen Ursprung in diesen Branchen.

Was macht die Meisterqualifikation zum Schlüssel für Österreichs Wettbewerbsfähigkeit?

Die BAWAG und der Meister Alumni Club (MAC) haben gemeinsam mit dem Market Institut eine repräsentative Umfrage unter Meistern und Befähigten in Verantwortungsfunktionen – von Selbstständigen über Geschäftsführer bis zu Abteilungsleitern – durchgeführt. Die Ergebnisse liefern spannende Einblicke in Finanzen, Digitalisierung, Qualifikation, Fachkräftemangel und Nachfolge. Erfahren Sie u.a.

Qualifikation: Warum ist der Meisterbrief heute aktueller denn je?

Warum ist der Meisterbrief heute aktueller denn je? Arbeitsmarkt & Kostenstruktur: Wie wird aktuell die wirtschaftliche Situation eingeschätzt?

Wie wird aktuell die wirtschaftliche Situation eingeschätzt? Digitalisierung & KI: Wo setzen Meister bereits auf Digitalisierung? Wo künftig?

Wo setzen Meister bereits auf Digitalisierung? Wo künftig? Finanzen: Wie sicher fühlen sich Meister bei Finanzfragen, welche Erwartungen haben sie an eine Bank?

Wie sicher fühlen sich Meister bei Finanzfragen, welche Erwartungen haben sie an eine Bank? Betriebsübergabe: Wie gut sind heimische Meister vorbereitet?

Wie gut sind heimische Meister vorbereitet? Ausblick: Welche Chancen und Herausforderungen sehen Meister für ihre Zukunft?

Im Anschluss an das Pressegespräch gibt es noch die Möglichkeit für Einzelgespräche.

Datum: Donnerstag, 4. September 2025 um 10:00 Uhr

Ort: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

oder online unter https://events.streaming.at/bawag-20250904

Als Speaker stehen Ihnen zur Verfügung:

Mag. Enver Siručić (CFO BAWAG Group); Mst. Ing. Manfred Denk, MBA (Präsident Meister Alumni Club / Obmann der Bundessparten Gewerbe und Handwerk WKÖ); Mag. Thomas Csipkó, MBA, MSc (Leiter Filialgeschäft BAWAG Group); Christian von der Recke (Geschäftsführer Meister Alumni Club)

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung bis 3. September 2025 an communications@bawaggroup.com. Bitte geben Sie uns dabei auch bekannt, ob Sie vor Ort oder digital teilnehmen werden.

Hybrides Pressegespräch BAWAG/Meister Alumni Club

Datum: 04.09.2025, 10:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://events.streaming.at/bawag-20250904