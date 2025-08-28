Hotel AVIVA erreicht höchste Auszeichnung bei Flipchart-Klassifizierung

St. Stefan-Afiesl (OTS) -

Das Hotel AVIVA in Oberösterreich wurde mit der Höchstbewertung von 5 Flipcharts ausgezeichnet. Die Flipchart-Klassifizierung gilt als anerkannter Qualitätsmaßstab für Seminar- und Tagungshotellerie im deutschsprachigen Raum und steht für geprüfte Spitzenleistungen im Seminarbereich. Damit zählt das AVIVA zu den absoluten Spitzenreitern und ist eines der wenigen Hotels in ganz Oberösterreich, das diese volle Punktezahl erreicht hat.

Die unabhängige Klassifizierung überprüft Hotels anhand klar definierter Kriterien – von moderner technischer Ausstattung über professionelle Seminarorganisation bis hin zu Servicequalität und Rahmenbedingungen für erfolgreiche Veranstaltungen. Mit dieser Auszeichnung bestätigt das AVIVA seinen exzellenten Ruf als Veranstaltungsort für Meetings, Workshops und Seminare.

Das einzigartige Green Hotel überzeugt durch seine Lage auf knapp 1.000 Metern Seehöhe, fünf moderne Seminarräume, eine hoteleigene Disco, die urige AVIVA Alm sowie großzügige Outdoorflächen im Grünen und im Wald für Teambuildings. So entsteht ein unvergleichliches Umfeld für produktive Arbeit und nachhaltige Teamerlebnisse.

„Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung. Sie bestätigt die Qualität unserer Arbeit und zeigt, dass wir für unsere Gäste und SeminartrainerInnen den perfekten Rahmen für produktive Veranstaltungen schaffen. Ein großes Dankeschön gilt unserem gesamten Event-Team, das mit viel Engagement und Professionalität Tag für Tag dafür sorgt, dass Seminare bei uns zu einem besonderen Erlebnis werden“, so Christian Grünbart, Eigentümer des Hotel AVIVA.

Das Hotel AVIVA bietet nicht nur professionelle Seminar- und Tagungsräume, sondern auch ein innovatives Gesamtkonzept, das Arbeit und Erholung optimal verbindet. TeilnehmerInnen profitieren von moderner Infrastruktur, flexiblen Raumlösungen, kulinarischer Vielfalt sowie einem außergewöhnlichen Freizeit- und Wellnessangebot.

Mit der Auszeichnung unterstreicht das Hotel AVIVA seine Position als eine der führenden Seminaradressen Österreichs und setzt ein starkes Zeichen für Qualität, Service und Innovation im Tagungstourismus.