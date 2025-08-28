FPÖ - Nittmann: Wiener zahlen bei Fernwärme drauf

Wien (OTS) -

„Während andere Bundesländer längst beweisen, dass Fernwärme zu fairen und leistbaren Preisen möglich ist, zwingt Bürgermeister Ludwig die Wienerinnen und Wiener mit völlig überhöhten Tarifen regelrecht in die Knie. Mit nur einer Unterschrift könnte er dieser Abzocke ein Ende setzen – ist er doch der Preisregulator. Doch anstatt die Menschen zu entlasten, schaut Ludwig tatenlos zu und kassiert weiter“, kritisiert die Wiener FPÖ-Wirtschaftssprecherin Stadträtin Ulrike Nittmann die sozialistische Preistreiberei. Anlass ist eine aktuelle Analyse des Beratungsnetzwerks Kreutzer Fischer & Partner zu den österreichweiten Fernwärmetarifen.

Die Studie zeigt deutlich: Während Haushalte im Burgenland im Bestandstarif nur rund 437 Euro pro Jahr zahlen, müssen Wiener im Schnitt 1.602 Euro berappen – ein Unterschied von fast 270 Prozent. Auch bei Neuanschlüssen liegt Wien mit 1.602 Euro an der Spitze, während Kärnten mit 588 Euro beweist, dass es deutlich günstiger geht. „Wien ist damit trauriger Spitzenreiter beim Preiswucher. Die Verantwortung für diese Kostenexplosion trägt Ludwig“, so Nittmann.

Besonders problematisch sei, dass es bei Fernwärme – anders als bei Strom oder Gas – keine Möglichkeit zum Anbieterwechsel gibt. Die Versorgung ist an lokale Netze gebunden, die überwiegend im Besitz der Wärmelieferanten stehen. „Die Bevölkerung ist der Willkür der roten Energiepolitik ausgeliefert. Während Wohnen, Energie und Lebensmittel immer teurer werden, bleibt den Menschen in Wien am Monatsende kaum mehr Geld zum Leben. Das ist die Realität in Ludwigs Wien“, warnt Nittmann.

Die FPÖ fordert daher ein sofortiges Ende der Preisabzocke sowie eine umgehende Senkung der Fernwärmetarife in der Bundeshauptstadt, damit die Wienerinnen und Wiener endlich wieder mehr zum Leben haben.