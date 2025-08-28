FPÖ – Nepp ad Sima: Die SPÖ kassiert bei den Wienern ab, statt Sozialleistungen für Nicht-Österreicher zu streichen

Wien (OTS) -

„Statt den Sparstift dort anzusetzen, wo es wirklich notwendig wäre, kündigt Stadträtin Sima neue Belastungen für die Wienerinnen und Wiener an – von teureren Öffis bis hin zu höheren Parkgebühren. Allein 700 Millionen Euro jährlich fließen in Sozialleistungen für Nicht-Österreicher, mit Folgekosten in Milliardenhöhe. Genau hier müsste endlich gekürzt werden, anstatt die arbeitende Bevölkerung weiter zur Kasse zu bitten“, kritisiert FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

„Es ist beschämend, dass Rot-Pink Milliarden für Fremde verpulvert, während die Wiener mit höheren Gebühren geschröpft werden. Eingespart muss bei jenen werden, die zu uns kommen, um es sich in der sozialen Hängematte gemütlich zu machen und nicht bei den Bürgern dieser Stadt“, so Nepp abschließend.