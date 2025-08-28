Der „Ö1 Kultur-Talk“ am 31. August: von Sommerlektüren zum Bücherherbst

Wien (OTS) -

Am Sonntag, den 31. August spricht Christine Scheucher im „Ö1 Kultur-Talk“ (18.15 Uhr) mit Brigitte Schwens-Harrant (Die Furche), Erich Klein (freier Kritiker und Übersetzer) und Florian Baranyi (Literaturhaus Wien und ORF Topos) über Literaturformate mit Strahlkraft sowie über Highlights im Bücherherbst.

Dass Literatur nach wie vor ein breites Publikum anziehen kann, beweist etwa das O-Töne Festival im Wiener Museumsquartier, das Publikumslieblinge wie Wolf Haas auf die Freilichtbühne bittet, aber auch Newcomer vorstellt – und zwar bei freiem Eintritt. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.