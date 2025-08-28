Wien (OTS) -

Am 2. September 2025 lädt das MuseumsQuartier Wien in Kooperation mit dem Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) zum Salon Zukunftskultur in die Arena21 ein. Im Zentrum der Veranstaltung steht die Frage, wie Kunst und Kultur in herausfordernden Zeiten internationale Zusammenarbeit stärken können. In Diskussionsrunden widmen sich Künstler und Künstlerinnen wie Inna Shevchenko, Vlada Lysenko und Soli Kiani sowie Vertreter und Vertreterinnen von Kunstinstitutionen dieser Fragestellung.

Die Veranstaltung beginnt mit einer Keynote von Inna Shevchenko, Mitbegründerin der feministischen Bewegung FEMEN und Schriftstellerin aus der Ukraine. Sie stellt ihren neuen Film „Girls and Gods“ vor, der das Spannungsfeld zwischen Feminismus und Religion beleuchtet. Anschließend diskutieren Kulturleiterinnen und Direktorinnen über internationale Kooperationen zur Stärkung von Frauenrechten und Demokratie, gefolgt von einer künstlerischen Intervention der Lyrikerin und Performancekünstlerin Kinga Tóth. Der Filmemacherin Kurdwin Ayub sowie Künstler:innen von ASoP Europe beleuchten in einem weiteren Gespräch die Bedeutung von Solidarität mit Kunst- und Kulturschaffenden in Zeiten des Umbruchs.

Pressekonferenz:

In einer Pressekonferenz um 10.15h informieren Staatssekretär Sepp Schellhorn über außenpolitische Schwerpunkte und Bettina Leidl, Direktorin des MuseumsQuartier, über aktuelle Kunst- und Kulturthemen.

Datum: 02.09.2025, 10.15h

Ort: Barocken Suite C im MuseumsQuartier Wien

Salon Zukunftskultur

Datum: 02.09.2025, 8.30 – 18.30h

Ort: Arena21 im MuseumsQuartier Wien

Nähere Informationen zum Programm und zur Anreise unter:

austriakulturinternational.at

Programm

Zur Fahrplanauskunft

Die Veranstaltung ist öffentlich barrierefrei erreichbar und zugänglich

Infomaterial und Fotos unter https://www.mqw.at/presse/mq-salon-zukunftskultur-2025-im-museumsquartier