„3 Am Runden Tisch“ mit Patricia Pawlicki : „Was braucht Österreich jetzt – Wo sind die Mutigen?“

Wien (OTS) -

Was braucht Österreich jetzt angesichts von Teuerung und Sparkurs? Wo sind Mut und Ideen der Kreativen? Braucht es einen Aufstand der Künstlerinnen und Künstler, um der Politik innovative Reformen vorzuschlagen, oder haben die Kreativen resigniert und kümmern sich nicht mehr um die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in unserem Land? Dazu diskutieren am Freitag, dem 29. August 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“:

Eva Schlegel, die bildende Künstlerin hat mit einer Installation im Parlament den Versuch gestartet, den Blick der Politik auf das Wesentliche zu schärfen,

und

Martin Kušej, der ehemalige Direktor des Burgtheaters und Intendant des Residenztheaters München hat für die Bühnen der Welt schon oft Revolutionen inszeniert. Er spricht über mangelnde Unterstützung durch die Politik und warum er gerne weiter Burgtheater-Direktor geblieben wäre.