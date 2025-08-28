Die ORF-„Sommergespräche 2025“ mit Christian Stocker, ÖVP

Wien (OTS) -

Vierte Ausgabe der ORF-„Sommergespräche 2025“: Klaus Webhofer spricht am Montag, dem 1. September 2025, um 21.00 Uhr in ORF 2 mit Christian Stocker, ÖVP. Begleitet wird auch dieses „Sommergespräch“ von einer aktuellen Umfrage. Christian Stocker ist in diesem Jahr überraschend vom ÖVP-Generalsekretär zum Bundesparteiobmann und Bundeskanzler aufgestiegen. Nun stellt er sich seinem ersten ORF-„Sommergespräch“. Wie erlebt er persönlich den Wechsel vom Parteimanager zum Chef der Dreier-Koalition? Gelingt es ihm, das Land aus der Wirtschaftskrise zu führen und die bei der Nationalratswahl auf Platz zwei zurückgefallene Volkspartei zu stabilisieren?

Der weitere „Sommergespräche“-Fahrplan: Am 8. September um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON spricht Klaus Webhofer mit Herbert Kickl, FPÖ.

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die nachfolgenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Am 1. September ist dies Maria Scholl, APA. Im Ö1-„Mittagsjournal“ (12.00 Uhr) werden jeweils am Tag nach dem Sommergespräch strittige Positionen einem Faktencheck unterzogen.

„Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Anschließend an die fünf „Sommergespräche“ analysiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher um 22.30 Uhr in den „Sommer(nach)gesprächen“ mit einer hochkarätigen Gästerunde aus Politik, Wirtschaft und Medien die Performance der fünf Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Fraktionen – zum Gespräch mit Christian Stocker sind das Gernot Blümel (ehem. Finanzminister, ÖVP), Gregor Seberg (Schauspieler), Holger Bonin (Direktor Institut für Höhere Studien), Katharina Mittelstaedt (Der Standard) und Raffaela Singer (ORF III).

Die „Sommergespräche“ auf ORF.at, ORF ON und im ORF TELETEXT

Auch auf ORF.at und ORF ON sind die „Sommergespräche“ zentrales Element der innenpolitischen Berichterstattung des Sommers. Das Streaming-Package beinhaltet dabei sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand. Zudem stehen auch die anschließenden „ZIB 2“-Analysen online bereit. Alle „Sommergespräche“ werden darüber hinaus auf ORF ON in einer eigenen Videokollektion zentral angeboten und bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar. Eine „Must-see“-Lane mit Streaming-Tipps von Klaus Webhofer rundet das Angebot ab. ORF.at fasst die Fernsehinterviews mit den Parteispitzen im Rahmen von Storys zusammen, analysiert die wichtigsten Statements und beleuchtet Reaktionen aus Politik, Wirtschaft etc. Userinnen und User haben außerdem auf debatte.ORF.at Gelegenheit zum Mitdiskutieren. Der ORF TELETEXT berichtet im Innenpolitik-Magazin ausführlich über die „Sommergespräche“ und stellt sowohl Zusammenfassungen der wesentlichen Inhalte und Aussagen als auch Reaktionen bereit.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „Sommergespräche 2025“ werden barrierefrei für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen übertragen. Die Sendungen werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON im Live-Stream und als Video-on-Demand untertitelt. Die Gespräche werden auch mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. Sie werden von jeweils zwei Dolmetscherinnen bzw. Dolmetschern aus dem ÖGS-Team Barbara Gerstbach, Ferdinand Leszecz, Lidjia Sammer, Anja Pfneisel, Delil Yilmaz und Sabine Zeller übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel) und auf ORF ON via Live-Stream und Video-on-Demand.