In Verstappens Wohnzimmer: Formel-1-GP der Niederlande im ORF

Wien (OTS) -

Der Formel-1-Zirkus macht Halt in Zandvoort und damit gewissermaßen in Max Verstappens Wohnzimmer. Machen sich dort allerdings wieder die Papayas von McLaren breit? ORF 1 überträgt alle Sessions live, von 29. bis 31. August 2025 – mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz am Mikro und Alina Eberstaller in der Boxengasse. In OSP zu sehen: die F1 Academy und der Porsche Supercup.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 29. August

12.20 Uhr: erstes Training

15.35 Uhr: zweites Training

Samstag, 30. August

11.20 Uhr: drittes Training

14.30 Uhr: F1 News

14.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 31. August

10.35 Uhr: F1 Academy, 2. Rennen (OSP)

11.50 Uhr: Porsche Supercup (OSP)

13.40 Uhr: F1 News

14.25 Uhr: GP der Niederlande

16.50 Uhr: F1 Motorhome

Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON

Sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.