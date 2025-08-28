- 28.08.2025, 10:56:07
In Verstappens Wohnzimmer: Formel-1-GP der Niederlande im ORF
Von 29. bis 31. August in ORF 1
Der Formel-1-Zirkus macht Halt in Zandvoort und damit gewissermaßen in Max Verstappens Wohnzimmer. Machen sich dort allerdings wieder die Papayas von McLaren breit? ORF 1 überträgt alle Sessions live, von 29. bis 31. August 2025 – mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz am Mikro und Alina Eberstaller in der Boxengasse. In OSP zu sehen: die F1 Academy und der Porsche Supercup.
Der GP-Fahrplan in ORF 1:
Freitag, 29. August
12.20 Uhr: erstes Training
15.35 Uhr: zweites Training
Samstag, 30. August
11.20 Uhr: drittes Training
14.30 Uhr: F1 News
14.55 Uhr: Qualifying
Sonntag, 31. August
10.35 Uhr: F1 Academy, 2. Rennen (OSP)
11.50 Uhr: Porsche Supercup (OSP)
13.40 Uhr: F1 News
14.25 Uhr: GP der Niederlande
16.50 Uhr: F1 Motorhome
Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON
Sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.
