Gipfelcharta: Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen setzen neues Nachhaltigkeits-Commitment um

Wien (OTS) -

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen (BÖSB) gehören seit Jahren zu den Impulsgebern für Qualität und nachhaltige Entwicklung im alpinen Sommertourismus. Mit Kooperationen wie dem KlimaTicket Ö motivieren sie Gäste bereits zu einer klimafreundlichen Anreise. Nun folgt der nächste Schritt: Mit der Gipfelcharta legen die Sommer-Bergbahnen erstmals gemeinsame, überregionale Handlungsempfehlungen für Gäste fest, die den respektvollen Umgang mit Natur, Tierwelt und anderen Besucher:innen fördern. Das Motto lautet: „GEMEINSAM AM BERG – Erleben, Genießen, Bewahren.“

Nachhaltigkeit als Teil der Qualitätsoffensive

Nachhaltigkeit ist für die BÖSB kein Einzelprojekt, sondern ein zentrales Element ihrer Qualitätsoffensive. Ziel ist es, Mitglieder kontinuierlich für weitere Maßnahmen zu sensibilisieren, mit Know-how zu unterstützen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Gipfelcharta ist dabei ein wichtiger Baustein: Sie definiert klare Leitlinien für Gäste – vom richtigen Verhalten gegenüber Weidetieren über Müllvermeidung bis hin zur Rücksichtnahme auf andere Besucher:innen.

Mit diesem Jahr wurde die Gipfelcharta in den Kriterienkatalog der BÖSB aufgenommen. Bei jeder Neu- oder Rezertifizierung – bei der die Betriebe in über 100 Kriterien geprüft werden – muss die Gipfelcharta für Gäste sichtbar kommuniziert werden.

Gemeinsame Prinzipien aus regionalen Erfolgsmodellen

„Für die Entwicklung der Charta haben wir auf bewährte Initiativen aus den Bundesländern zurückgegriffen: „Respektiere deine Grenzen“ (Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich), „Bergwelt Tirol“ und „In unserer Natur“ (Oberösterreich). „Man muss das Rad nicht neu erfinden“, erklärt Kornel Grundner, Sprecher der BÖSB. „Es gibt in den Bundesländern erfolgreiche Initiativen, die wir zusammengeführt haben. So konnten wir Leitlinien definieren, die überregional für ein respektvolles Miteinander am Berg gelten.“

„Die Gipfelcharta steht für unser gemeinsames Commitment, Verantwortung zu übernehmen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern partnerschaftlich“, so Grundner weiter. „Wir machen die Berge für Gäste zugänglich und erlebbar – und setzen gleichzeitig Impulse für ein respektvolles Verhalten in der Natur. Damit wollen wir die Schönheit der heimischen Bergwelt auch für kommende Generationen bewahren.“

Sichtbar im Alltag der Gäste

Begleitet wird die Initiative von praxisnahen Materialien (Inseraten, Plakaten, Flyern und Social-Media-Content), die den Mitgliedsbetrieben zur Verfügung stehen. Schon jetzt begegnen Gäste der Gipfelcharta in den Stationen der Bergbahnen: auf Infoscreens mit Videoclips, in Programmheften oder auf Plakaten in Eingangsbereichen. Entscheidend ist jedoch nicht die Kommunikation allein, sondern das dahinterstehende Versprechen: Alle Mitgliedsbetriebe verpflichten sich, Verantwortung zu übernehmen und Gäste aktiv für nachhaltiges Verhalten am Berg zu gewinnen.

Saisonhalbzeit 2025: Positive Zwischenbilanz

Eine aktuelle Blitzumfrage unter den Mitgliedern der BÖSB zeigt: Die Stimmung zur Saisonhalbzeit 2025 ist überwiegend positiv. Rund zwei Drittel der Betriebe sind mit den ersten Monaten zufrieden bis sehr zufrieden, fast 60 Prozent melden stabile oder steigende Gästezahlen. Erfolgsfaktoren sind insbesondere die hohe Gästezufriedenheit, das starke Familien- und Aktivsegment sowie zahlreiche Veranstaltungen. Herausfordernd bleiben Wetterextreme und Kostensteigerungen.

„Der Bergsommer 2025 entwickelt sich stabil und zeigt einmal mehr die Stärke unserer Angebote: Familien, Aktivurlauber:innen und Naturbegeisterte finden am Berg genau das, was sie suchen. Wenn das Wetter mitspielt, können wir auch in der zweiten Saisonhälfte mit einer erfreulichen Entwicklung rechnen,“ so Grundner.

Über das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“

Das Gütesiegel Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen ist eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen (Wirtschaftskammer Österreich) und steht für Qualität, Kooperation und nachhaltige Regionalentwicklung. Das Gütesiegel vereint die Fachleute und Vorreiter:innen des heimischen Sommer-Berg-Tourismus und zählt mittlerweile 82 Mitglieder mit 100 Themenbergen. Nur Betriebe, die mindestens 100 Qualitätskriterien erfüllen, werden eine der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Spezialisiert in fünf Themenwelten – Abenteuer, Familie, Panorama & Naturerlebnis, Genuss, Kunst & Kultur – müssen die Mitglieder alle drei Jahre eine Rezertifizierung bestehen. Abwechslungsreiche Erlebnisangebote sind garantiert - nicht zuletzt deshalb ist das Gütesiegel mittlerweile ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Destinationswahl der Urlaubsgäste. (PWK331/DFS)

www.sommer-bergbahnen.at