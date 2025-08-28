  • 28.08.2025, 10:39:02
SPÖ-Seltenheim: „Chaos-Tage bei FPÖ nehmen kein Ende – Ist FPÖ für Entlastung der Mieter*innen oder Sprachrohr der Immo-Lobby?“

„Bei der FPÖ weiß die rechte Hand nicht, was die ganz rechte tut“ – SPÖ greift ein und bekämpft mit Mietpreisbremse explodierende Wohnkosten

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont heute, Donnerstag, dass die Chaos-Tage bei der FPÖ kein Ende nehmen. „Wie hälts die FPÖ mit der Mietpreisbremse und der Entlastung von Millionen Menschen? Ist sie dafür? Ist sie dagegen? Oder entwickelt die blaue Truppe in den nächsten Stunden eine dritte Position, mit der sie sich selbst überrascht?“, so Seltenheim mit Verweis auf die Aussagen von FPÖ-Budgetsprecher Schiefer, der sich in der heutigen „Presse“ gegen Eingriffe bei den Mieten ausspricht: „Für Kickl kann die Mietpreisbremse nicht weit genug gehen, für Schiefer ist Kickls Position ‚Vollholler‘. Und zum Drüberstreuen gibt’s auch noch die Freiheitliche Wirtschaft, die sich mit ihrer Kampfrhetorik als Sprachrohr der Immo-Lobby und Wohnungsspekulanten entpuppt und Kickl ‚ökonomische Selbstzerstörung‘ und ‚DDR-Methoden‘ unterstellt.“ Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Während die blaue Truppe im Chaos versinkt, arbeitet die SPÖ für die Bevölkerung und bekämpft die Teuerung. Wir halten, was wir versprechen – wir greifen ein: Mit der Mietpreisbremse und der Verlängerung der Mindestbefristung von Mietverträgen von drei auf fünf Jahre senken wir die Wohnkosten und sorgen für Planungssicherheit und Stabilität“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Einmal mehr zeigt sich: Bei der FPÖ weiß die rechte Hand nicht, was die ganz rechte tut. Offensichtlich ist Kickl noch immer auf Urlaub und in der FPÖ kann jeder machen, was er will. Anders ist Kickls Kontrollverlust nicht zu erklären“, so Seltenheim, der ergänzt: „Fassen wir die Aussagen der letzten Wochen aus den Reihen der FPÖ zusammen: Kickl, Ragger und Belakowitsch sind für Preiseingriffe, Kolm und die Freiheitliche Wirtschaft sind dagegen. Und Schiefer ist einmal dafür und einmal dagegen. Die FPÖ zeigt auf offener Bühne, dass mit ihr kein Staat zu machen ist!“

„Die FPÖ versagt auf ganzer Linie und lässt die Menschen im Stich“, so Seltenheim, der betont, dass die SPÖ demgegenüber alles daransetzt, die Teuerung nachhaltig zu bekämpfen: „Die noch immer hohen Inflationszahlen zeigen, dass Preiseingriffe unerlässlich sind. Mit der Mietpreisbremse und dem Sozialtarif bei Energie haben wir die richtigen Lösungen, um das Leben der Menschen leistbarer zu machen. Die SPÖ bringt Österreich wieder auf Kurs“, so Seltenheim. (Schluss) ls/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: spoepressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at/impressum/

