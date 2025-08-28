FPÖ – Krauss fordert Verbot der Trans-Fahne auf öffentlichen Gebäuden

Wien (OTS) -

„Die jüngsten schrecklichen Fälle in den USA haben gezeigt, wohin der sogenannte Trans-Wahnsinn führen kann. Immer häufiger werden von Personen aus dieser Szene brutale Gewalttaten und sogar Attentate verübt. Kinder und Jugendliche werden durch eine ideologisch getriebene Bewegung seelisch zerstört, psychisch in den Abgrund getrieben und im schlimmsten Fall zu Tätern gemacht“, warnt heute FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss.

Krauss verweist auf aktuelle internationale Beispiele, bei denen Täter mit direktem Bezug zur Trans-Ideologie für Blutbäder verantwortlich waren: „Diese Ideologie ist gefährlich und zerstörerisch. Sie vernebelt den Menschen den Verstand, stürzt Kinder ins Unglück und hat nichts mit Freiheit oder Bürgerrechten zu tun. Wer diese Fahne hisst, hisst in Wahrheit ein Symbol der Zerstörung“, so Krauss.



Als Argument zitiert Krauss auch den bekannten Journalisten Julian Reichelt, der jüngst die Trans- und Regenbogenfahne scharf kritisiert hat: „Reichelt hat völlig recht, wenn er schreibt, dass diese Fahne längst nicht mehr für Bürgerrechte steht, sondern für eine menschenverachtende Ideologie aus Totalitarismus, Antisemitismus und Unterdrückung. Wer diese Fahne vor Amtsgebäuden aufzieht, unterstützt eine radikale Auslöschungs-Ideologie.“

Besonders scharf kritisiert Krauss, dass SPÖ und NEOS in Wien diese Entwicklungen sogar aktiv fördern: „Während Kinder in den USA durch diesen Irrsinn bereits ihr Leben verlieren, wird in Wien von Rot und Pink dieselbe Ideologie unter dem Deckmantel von Toleranz und Vielfalt unterstützt. Damit machen sie sich mitschuldig an der schleichenden Zerstörung unserer Jugend.“

Für Krauss ist daher klar: „Es darf auf keinem öffentlichen Gebäude in Wien und schon gar nicht an Schulen jemals wieder eine Trans- oder Regenbogen-Fahne gehisst werden. Wer ein solches Symbol aufzieht, bekennt sich zu einer gefährlichen Ideologie, die Kinder seelisch und körperlich zerstört und die in den letzten Jahren mehrfach Attentäter hervorgebracht hat. Wir müssen unsere Kinder schützen – und das heißt: Schluss mit dieser Fahne, Schluss mit dieser Ideologie!“