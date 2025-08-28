ARTE-Streamingtipps im September

Straßburg (OTS) -

KINO | SERIEN I FERNSEHFILME

An einem Tag im September

Fernsehfilm | Online First auf arte.tv ab dem 5. September und in Erstausstrahlung am 12. September um 20.15 Uhr auf ARTE

ZDF-Austrahlung: Ab dem 6. September im ZDF-Streaming-Portal und am 15. September um 20.15 Uhr im TV

Am 14. September 1958 trifft der deutsche Kanzler Konrad Adenauer zum ersten Mal den französischen Ministerpräsidenten und General Charles de Gaulle - in dessen Privathaus. Die Umstände sind denkbar schlecht: Misstrauen und Abneigung herrschen zwischen Deutschen und Franzosen. Dennoch versuchen die beiden Staatsmänner, die alte Erbfeindschaft zu überwinden.

Filme aus Spanien - El cine español

Web OnlyFilmreihe | Ab dem 1. September auf arte.tv

ARTE zeigt online acht spanische Filme aus unterschiedlichen Jahrzehnten, von den 80ern bis in die 2000er. Zu sehen gibt es unter anderem die Komödie "Allein unter Nachbarn" von Alex de la Iglesia oder auch das spannende Sozialdrama "Mataharis" von Icíar Bollaín. Ab dem 1. September auf arte.tv.

Die Mafia mordet nur im Sommer

Web Only Serie | Staffel 1+2 ab dem 5. September auf arte.tv

Palermo in den 70ern: Das Leben des jungen Salvatore Giammarresi dreht sich um die Schule und seine erste Liebe, die Eskapaden seiner Schwester und die Träume seiner Eltern. Doch über allem hängt der Schatten der Mafia und ihrer Verbrechen. Aus der Sicht eines neugierigen kleinen Jungen wird ein lebendiges Fresko dieses blutigen Kapitels der Geschichte Siziliens gezeichnet.

Faithless (Trolösa)

Serie | Online First ab dem 18. September auf arte.tv und ab dem 25. September auf ARTE

Das Ingmar-Bergmann-Remake "Faithless" beleuchtet die komplexe Dreiecksbeziehung zwischen einem Ehepaar und seinem besten Freund. Aus Liebe wird Eifersucht und Verrat, und aus Freunden werden Konkurrenten. "Faithless" entfaltet sich auf zwei Zeitebenen und erzählt eine packende Geschichte über die Macht der Gefühle und den schmerzhaften Preis der Wahrheit.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Trump & Putin in AlaskaMasha on Russia

Web Only, Reportage | Bereits online

Die ganze Welt blickte gespannt nach Alaska, als Donald Trump und Wladimir Putin sich die Hände reichten. In ihrer Bewertung dieses historischen Ereignisses legten die russischen Propagandisten mal wieder einen kniffligen Balanceakt und diverse Taschenspielertricks hin! Unsere Lieblingsagentin Masha Borzunova ist für euch in den verrückten Zirkus des russischen Staatsfernsehens eingetaucht.

KonfliktZone - globale Krisen kurz erklärt

Web Only, Dokumentationsreihe | Ab dem 22. September arte.tv

Ob Kriege um Macht, Glauben, Land, Öl oder Drogen - Konflikte prägen unsere Welt. Wir zeigen kompakt und bildstark was dahinter steckt, wie Menschen davon betroffen sind und was wir darüber wissen müssen.

POPKULTUR

Afrofuturismus: Hinter dem Look von Beyoncé, Burna Boy & Co. Tracks

Web Only, Reportage | Ab dem 1. September auf arte.tv

In Lagos, dem kreativen Epizentrum Nigerias, prägt eine neue Generation den Afrofuturismus. "Tracks" trifft den multidisziplinären Künstler Daniel Obasi und Stylistin und Creative Director Uduak Betiku. Zwischen Tradition und Zukunft erschaffen sie visuelle Narrative, die afrikanische Selbstermächtigung feiern - und das Verhältnis zwischen Afrika und Europa neu definieren.

ARTE OPER

Richard Strauss: Der Rosenkavalier - Opernhaus Zürich

Oper | Ab dem 21. September um 22.20 Uhr auf arte.tv und auf ARTE

Mit dem "Rosenkavalier", angesiedelt in einem imaginierten Wien des Rokokos, schufen Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal eine tiefsinnige Gesellschaftskomödie. Die prominent besetzte Premiere der Strauss-Oper aus dem Opernhaus Zürich, inszeniert von Lydia Steier und musikalisch geleitet von Joana Mallwitz, ist ab dem 21. September auf arte.tv zu erleben.

ENTDECKUNG I WISSENSCHAFT

Sahen schöne Menschen immer gleich aus? - Stimmt es, dass ...?

Web Only-Doku-Reihe | Ab dem 3. September auf arte.tv

Wen finden wir schön? Und sind wir uns darin tatsächlich einig? Die Doku Folge geht einem Thema auf den Grund, das uns seit Jahrtausenden fasziniert: Schönheit. Im September starten weitere Folgen der Web-Doku-Reihe "Stimmt es, dass ...?", u.a. zur Frage "Wurde Cäsar per Kaiserschnitt geboren?".

Die geheimen Briefe der Maria Stuart

Online First, Dokumentarfilm | Ab dem 20. September auf arte.tv und am 27. September auf ARTE

Eine sensationelle Geschichte sorgt 2023 für Schlagzeilen: Ein ungewöhnliches Forschertrio, darunter der deutsche Musikprofessor Norbert Biermann, hat Schriftstücke von Maria Stuart, Königin von Schottland, entziffert. Was verraten die verschlüsselten Briefe über den Charakter der Königin und das Ausmaß ihrer Macht? Der Dokumentarfilm führt nach England, Schottland, Paris, Berlin und Tel Aviv - und auf die Spuren von Maria Stuart.

